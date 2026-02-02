Nuevo hospital veterinario en Paterna: abrirá en 2026 y será referente en España

El Ayuntamiento de Paterna ha participado hoy en el acto institucional de presentación de las obras del nuevo hospital veterinario Evidensia AUNA, un proyecto estratégico del grupo europeo IVC Evidensia que convertirá a Paterna en referente nacional de la medicina veterinaria especializada.

Durante el acto, el alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo, ha podido conocer de primera mano el proyecto y el avance de las obras de construcción de este futuro centro sanitario de alta especialización, junto a responsables del grupo promotor, del equipo veterinario de AUNA y de las empresas implicadas en el desarrollo del edificio.

Sagredo ha subrayado que “contar en nuestra ciudad con un hospital veterinario de este nivel sitúa a Paterna en el mapa de la medicina veterinaria avanzada y refuerza nuestro posicionamiento como municipio capaz de acoger proyectos punteros, ligados a la innovación, la formación y los servicios de alta especialización, que además generan empleo cualificado y riqueza para el territorio”.

Para Antonio Clemente, CEO de IVC Evidensia Iberia “este nuevo hospital refleja nuestra apuesta firme por el desarrollo de una medicina veterinaria de excelencia. Evidensia AUNA será un centro clave para la innovación clínica, la formación continua y la colaboración entre especialidades, siempre con el paciente y sus familias en el centro de cada decisión”.

Por su parte, Alejandro Luján, uno de los directores médicos veterinarios de AUNA Especialidades Veterinarias, ha destacado que “estamos construyendo mucho más que un hospital. Estamos dando forma a un modelo asistencial que eleva la precisión diagnóstica, la calidad clínica y el cuidado del paciente al máximo nivel. El año 2026 será un punto de inflexión para la medicina veterinaria, y AUNA quiere liderar ese cambio”.

Características del hospital

El nuevo hospital Evidensia AUNA contará con 1.400 m² de superficie clínica y más de 2.000 m² construidos y ha sido diseñado para integrar bajo un mismo techo servicios de Oncología, Cirugía y Traumatología, Neurología y Neurocirugía, Anestesia, Cuidados Intensivos y Urgencias, entre otros con equipamiento de alta tecnología y equipos profesionales propios.

Entre sus principales instalaciones se incluyen:

10 consultas (2 para gatos y 8 para perros)

5 quirófanos para cirugía avanzada y mínima invasión

Diagnóstico por imagen con rayos X, ecografía, endoscopia, TAC y resonancia magnética

UCI con capacidad para 10 animales y monitorización avanzada

Hospitalización general e infecciosos para más de 60 animales

Área de oncología y quimioterapia veterinaria

Sala de electrodiagnóstico neurológico y oftalmológico

Además, el hospital albergará la sede de IVC Evidensia Academy, un centro de formación con capacidad para más de 60 asistentes, destinado a la formación continua de profesionales veterinarios nacionales e internacionales.

Acto institucional de presentación de las obras del nuevo hospital veterinario Evidensia AUNA. / Ayuntamiento de Paterna

El nuevo hospital se ubica en una parcela promovida por CJP CYAN Inversiones, empresa valenciana especializada en proyectos “llave en mano”, que actúa como promotora y propietaria del edificio, desarrollando íntegramente el activo en coordinación con el operador sanitario y los equipos técnicos.

La construcción del inmueble corre a cargo de la empresa IKS, perteneciente al holding JJ Matriz Capital, grupo que también ha participado en la operación a través de la consultora inmobiliaria Inmoking, responsable de la identificación de la ubicación y del asesoramiento en la compraventa del solar.

Consolidación del modelo de ciudad

Desde el Ayuntamiento de Paterna se valora este proyecto "como una nueva muestra del atractivo de la ciudad para acoger iniciativas vinculadas a sectores de alto valor añadido, como la salud, la investigación y la formación especializada".

A este respecto, el alcalde ha remarcado que “este tipo de inversiones consolidan el modelo de ciudad que estamos impulsando, capaz de atraer proyectos innovadores y que refuerzan el papel de Paterna como polo económico y de servicios de referencia no sólo del área metropolitana sino también de toda de la Comunitat Valenciana”.

La previsión es que el hospital abra sus puertas en el último trimestre de 2026, una vez finalicen las obras y la fase de equipamiento tecnológico del centro.