La paella de fetge de bou de Meliana llega a Las Ventas

Els "bous" han unido a un municipio de l'Horta Nord con la capital de España. Pero en esta ocasión no se trata de una corrida de toros o de un encierro, sino de gastronomía. La paella de fetge de bou (hígado de toro), plato típico de Meliana, será conocido más allá de sus fronteras y no hay lugar mejor para "publicitarse" que en Madrid. Y no en un lugar ni en una fecha al azar, sino en plena plaza de toros de Las Ventas, durante la festividad de San Isidro, patrón de los madrileños.

Así lo ha anunciado este lunes la alcaldesa de Meliana, Trini Montañana, durante la presentación de la 9ª Semana Gastronómica “Menja’t Meliana", del 2 al 16 de febrero, donde además se incluye el VII Concurso profesional de paella de fetge de bou.

I Concurs de paella de fetge de bou de Meliana / A. M./D. V.

La alcaldesa del PP, que comparte gobierno con Pedro Cuesta, primer teniente alcalde y diputado de Turismo, ha anunciado que la paella de Fetge de bou será protagonista el próximo 15 de Mayo en la plaza de Toros de Las Ventas (Madrid), en la festividad de San Isidro, donde Paco Gimeno del Restaurante El Racó de Meliana, la cocinará en vivo y será degustada por el público madrileño "en una muestra de la unión de la tradición del mundo del toro y la gastronomía de la huerta".