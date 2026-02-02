Vaivén
La paella de fetge de bou de Meliana llega a Las Ventas
Pao Gimeno, del Restaurante El Racó, la cocinará en vivo por San Isidro en la plaza de toros de Madrid
Els "bous" han unido a un municipio de l'Horta Nord con la capital de España. Pero en esta ocasión no se trata de una corrida de toros o de un encierro, sino de gastronomía. La paella de fetge de bou (hígado de toro), plato típico de Meliana, será conocido más allá de sus fronteras y no hay lugar mejor para "publicitarse" que en Madrid. Y no en un lugar ni en una fecha al azar, sino en plena plaza de toros de Las Ventas, durante la festividad de San Isidro, patrón de los madrileños.
Así lo ha anunciado este lunes la alcaldesa de Meliana, Trini Montañana, durante la presentación de la 9ª Semana Gastronómica “Menja’t Meliana", del 2 al 16 de febrero, donde además se incluye el VII Concurso profesional de paella de fetge de bou.
La alcaldesa del PP, que comparte gobierno con Pedro Cuesta, primer teniente alcalde y diputado de Turismo, ha anunciado que la paella de Fetge de bou será protagonista el próximo 15 de Mayo en la plaza de Toros de Las Ventas (Madrid), en la festividad de San Isidro, donde Paco Gimeno del Restaurante El Racó de Meliana, la cocinará en vivo y será degustada por el público madrileño "en una muestra de la unión de la tradición del mundo del toro y la gastronomía de la huerta".
Suscríbete para seguir leyendo
- Álvaro Arbeloa: 'El Valencia CF jugará contra el Real Madrid el partido del año
- Muere el cómico Fernando Esteso en el hospital La Fe de València
- La falta de recursos inclusivos obliga a un niño con discapacidad a quedarse en casa y sin clase
- La DGT obliga a registrar los patinetes eléctricos: matrícula y sanciones de 800 euros
- Lluvias y viento: El pronóstico de Aemet para Valencia este domingo
- El PSPV denuncia que la mujer expulsada de un mitin por insultar a Pedro Sánchez es una concejala valenciana del PP
- Volkswagen busca a 500 operarios para la gigafactoría ante el inicio de la producción
- La AP-7 acumula más de un centenar de desperfectos en el asfalto