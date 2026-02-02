Torrent celebra Sant Blai por todo lo alto con el mejor chocolate de Valencia y la tradicional feria del porrat

Torrent celebra estos días la festividad de Sant Blai, una de las más queridas y arraigadas por los torrentinos. Tras la celebración el domingo de febrero de l’Entrada de la Flor y la inauguración de la Feria del Chocolate, la ciudad continúa con una intensa programación festiva que atrae a miles de vecinos y visitantes.

La alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, ha señalado que “Torrent se abre al mundo durante estos días. Invitamos a todos los valencianos y a quienes quieran conocer nuestras tradiciones a visitar nuestra gran ciudad, disfrutar de nuestra gastronomía, de nuestro comercio y participar en unas fiestas cargadas de historia, que forman parte del patrimonio cultural de la Comunitat Valenciana”.

El martes 3 de febrero, festividad de Sant Blai, tendrá lugar uno de los actos más multitudinarios con el tradicional porrat, que se instalará en la calle Ramón y Cajal y su entorno, donde durante toda la jornada se podrá disfrutar de un ambiente festivo y tradicional.

Tradiciones gastronómicas y religiosas

Como marca la tradición, los vecinos de Torrent acudirán a los hornos locales para adquirir los tradicionales gaiatos de Sant Blai, que cada año se reinventan con nuevas variedades. A los clásicos, tanto dulces como salados, se suman versiones con chocolate, rellenos de nata y otras propuestas innovadoras. Estos gaiatos serán bendecidos en la Parroquia de San Luís Bertrán, donde se encuentra la imagen de Sant Blai, así como en el resto de parroquias de la ciudad.

Primeros asistentes este sábado a la Feria del Chocolate de Torrent / LEMV

Además, cientos de torrentinos se acercarán a la Ermita para untarse la garganta con el aceite bendecido, manteniendo viva la tradición popular que protege contra el mal de gola. Otro de los dulces típicos de esta jornada son los santblaiets, unas galletas elaboradas con una receta secreta por las mujeres de la Cofradía de Sant Blai, que se venden exclusivamente el 3 de febrero en la puerta de la Ermita.

En el ámbito gastronómico, el Rossejat Torrentí vuelve a ser el plato protagonista del día de Sant Blai. Este arroz al horno, con sus características pelotas saladas y dulces, es uno de los símbolos culinarios de la ciudad. “Nuestra gastronomía es una seña de identidad que nos define como pueblo y que queremos seguir poniendo en valor”, ha afirmado la alcaldesa.

III Feria del Chocolate

Durante estos días, Torrent acoge también la III Feria del Chocolate, que se suma a la programación festiva y se ha consolidado como un atractivo más tanto para vecinos como para visitantes. “La Feria del Chocolate complementa perfectamente nuestras tradiciones y refuerza la apuesta del Ayuntamiento por dinamizar la ciudad y ofrecer propuestas para todos los públicos”, ha señalado Folgado.

Clavarios, xiquets del miracle y actos religiosos

Este año, la Cofradía de Sant Blai cuenta con 7 clavarios y 12 clavariesas, niños y niñas de la ciudad, junto con los Xiquets del Miracle, Daniela Chirivella Almenar y Mariola Farinós Pradillo. Ejercen como madres colaboradoras Marta Furió Gómez, Mª Carmen Fernández Alcalá y Emma Requena García.

A las 11:30 horas, los clavarios se reunirán en la plaza de la Iglesia y, acompañados por el sonido del tabal y la dolçaina, se dirigirán en procesión hasta la Parroquia de San Luís Bertrán para la celebración de la Misa. Por la tarde, a las 18:00 horas, tendrá lugar la solemne procesión en honor a Sant Blai, que concluirá con un espectáculo de fuegos artificiales y el recitado del Verso a Sant Blai y los gozos tradicionales.

La alcaldesa ha querido agradecer la implicación de la Cofradía y de todas las personas que hacen posible estas celebraciones, destacando que “gracias al esfuerzo conjunto de entidades, voluntarios y vecinos, Torrent mantiene vivas unas fiestas que forman parte de nuestra historia y de nuestro orgullo como ciudad”.