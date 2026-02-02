Celebración de San Blai en Torrent: revive con éxito más de cuatro siglos de tradición en l’Entrà de la Flor

Torrent está inmersa en la celebración de un amplio programa de eventos por motivo de Sant Blai. Este domingo la localidad de l'Horta Sud y capital del chocolate desde el pasado viernes, volvió a reencontrarse con una de sus tradiciones más antiguas y emblemáticas con la celebración de l’Entrà de la Flor, un acto cargado de simbolismo, devoción y participación ciudadana que congregó a numerosos vecinos y visitantes en el centro histórico de la ciudad.

La jornada comenzó de madrugada, cuando los clavarios de la Cofradía de la Virgen del Rosario, fundada en 1606, se desplazaron al campo para cortar la primera rama de almendro en flor del término municipal, cumpliendo con un ritual que se mantiene vivo desde hace más de cuatro siglos. La rama fue trasladada posteriormente a la Parroquia de San Luis Bertrán, donde a lo largo del día continuaron los actos festivos en la tradicional Caseta del Rosari, con almuerzos, comidas populares, cánticos y el disparo de cohetes.

Passejà de l'Entrà a la Flor en Torrent. / A.T.

Ya por la noche, tras la oración celebrada en la Parroquia de San Luis Bertrán, dio comienzo la tradicional passejà, en la que clavarios y participantes recorrieron las calles acompañados por la banda de música y alumbrados por los característicos cohetes sujetos con pinzas. El recorrido finalizó en la Parroquia de la Asunción de Nuestra Señora, donde el párroco, D. Jesús Corbí, bendijo la rama de almendro, que fue ofrecida a la Virgen del Rosario, en uno de los momentos más emotivos de la jornada.

La celebración concluyó con la esperada Cordà, que por segundo año consecutivo se disparó en la calle Maestro Giner, ofreciendo un espectacular final pirotécnico que fue seguido con gran expectación por el público y que volvió a poner de manifiesto la arraigada tradición coetera de la ciudad.

Con l’Entrà de la Flor, Torrent reafirma su compromiso con la conservación y difusión de su patrimonio cultural e identitario. Los actos festivos continúan con la celebración de la Candelaria, la III Feria del Chocolate y, el martes 3 de febrero, la festividad de Sant Blai, con su tradicional feria y porrat, consolidando este fin de semana como uno de los más destacados y multitudinarios del invierno torrentino.

El párroco durante l'Entrà de la Flor de Torrent. / A.T.

La alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, destaca la importancia de mantener vivas estas tradiciones centenarias: «L’Entrà de la Flor es una de las señas de identidad más queridas de Torrent, un acto que une historia, fe y convivencia y que demuestra el fuerte arraigo de nuestras fiestas populares. Es emocionante ver cómo, generación tras generación, los torrentinos siguen participando con la misma ilusión».

Por su parte, la concejala de Fiestas, María Fernández, subraya el trabajo de las entidades festeras y la implicación ciudadana: «Quiero agradecer especialmente a la Cofradía de la Virgen del Rosario y a los clavarios su dedicación y esfuerzo para que esta tradición se mantenga viva. La alta participación y el ambiente vivido confirman que Torrent siente y vive intensamente sus fiestas».

Torrent invierte en un vallado en propiedad para la Cordà del 1 de febrero

El Ayuntamiento de Torrent ha adquirido un vallado para la Cordà que fue estrenado en la noche de ayer por los clavarios de 2026, hasta ahora siempre había sido alquilado a otros municipios que celebran cordà, en una apuesta del equipo de gobierno por las tradiciones de la ciudad.

La alcaldesa ha puesto en valor la inversión municipal ha señalado que «La adquisición de un vallado propio es una apuesta clara del Ayuntamiento por la seguridad y por el futuro de nuestras tradiciones pirotécnicas, garantizando que se puedan celebrar con las máximas garantías».

Cohetódromo en Torrent. / A.T.

Asimismo, María Fernández ha añadido que «contar con un vallado en propiedad nos permite mejorar la organización de la Cordà y seguir impulsando una de las manifestaciones festivas más representativas de Torrent, siempre desde el respeto a la tradición y a la seguridad de participantes y público».