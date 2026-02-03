Almàssera ya disfruta de su nuevo centro de salud

Los vecinos y vecinas de Alàssera ya disfrutan de un nuevo centro de salud. Esta mañana ha tenido lugar la inauguración de la primera fase del Centro de Salud de Almàssera, en un acto institucional que ha contado con la presencia del Conseller de Sanidad, Marciano Gómez, y por las autoridades locales, incluido el alcalde Emilio J. Belencoso.

La actuación, que continuará con una segunda fase, forma parte de un ambicioso proyecto de ampliación y modernización del centro de salud, impulsado por la Generalitat Valenciana con una inversión superior a los 3 millones de euros. Esta primera fase, en la que se han trasladado los servicios ya existentes del antiguo centro, como son Atención Primaria y Maternidad, permitirá avanzar en la construcción de nuevas instalaciones anexas al edificio actual, que sumarán 1.100 metros cuadrados más y triplicarán la superficie útil del centro sanitario, sin interrumpir la atención a los pacientes durante las obras.

Gracias a esta modernización, cuando se finalice la segunda fase, el nuevo centro contará con servicios ampliados, entre los que se incluyen áreas de Fisioterapia, Rehabilitación y una Unidad de Salud Mental, además de consultas adicionales de Medicina de Familia, Enfermería y Pediatría con espacios adaptados, zonas de espera y servicios administrativos mejorados.

El conseller Marciano Gómez y el alcalde Emilio J. Belencoso en el acto de inauguración del Centro de Salud de Almàssera. / Ayuntamiento de Almàssera

En el acto, el conseller Marciano Gómez ha destacado" la importancia de este proyecto para reforzar la atención primaria en Almàssera y ha subrayado el compromiso de la Conselleria de Sanidad con el bienestar de los ciudadanos y con la mejora de los servicios sanitarios en toda la Comunitat Valenciana".

Apertura primera fase

Por su parte, Emilio J. Belencoso, alcalde de Almàssera, ha expresado su "profundo agradecimiento al conseller por su implicación y dedicación al desarrollo de la infraestructura sanitaria en el municipio". “Queremos agradecer sinceramente al Conseller Marciano Gómez y al conjunto del Consell su compromiso y preocupación por Almàssera. La apertura de esta primera fase del centro de salud es la materialización de una reivindicación histórica de nuestros vecinos y pone de manifiesto el trabajo conjunto para ofrecer servicios públicos de calidad.”

Belencoso ha resaltado que esta actuación "no solo mejora las instalaciones sanitarias, sino que representa una respuesta a las demandas de la comunidad tras años de espera, reforzando la atención de proximidad y la equidad en la atención sanitaria".

La ampliación del centro de salud sigue su desarrollo por fases, con previsión de completar la totalidad de las obras en el próximo mes de octubre, consolidando un espacio moderno, accesible y adaptado a las necesidades de la población de Almàssera.