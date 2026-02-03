Burjassot homenajea al artista multidisciplinar Josep Barat Novella

Burjassot, de la mano de la Entitat Cultural Valenciana El Piló con la colaboración del ayuntamiento, homenajeó el lunes al atardecer, en la Casa de Cultura, al artista multidisciplinar y docente en el ámbito cultural valenciano del siglo XX Josep Barat Novella (1912-1989) con una exposición sobre su obra y trayectoria profesional.

Comisariada por el escultor y profesor de la Facultad de Bellas Artes de la Universitat Politècnica de València, Jaume Chornet, la inauguración de la muestra homenaje contó con la presencia de una representación municipal encabezada por el alcalde de Burjassot, Rafa García, y el concejal de Patrimonio, Javier Naharros, acompañados de personalidades de la política autonómica y de la educación como la consellera de Cultura de la Generalitat, María del Carmen Ortí; la presidenta de las Corts Valencianes, María de los Llanos Massó, y la directora de la Escola d'Art i Superior de Disseny (EASD), Maribel Curiel, así como numerosos agentes del tejido asociativo local.

Al inicio del acto, el profesor Jaume Chornet expresó su voluntad de que “hoy sea un día de recuperación” y, por su parte, la directora de la EASD, Maribel Curiel, destacó la importancia de “preservar el oficio que maestros como Barat Novella nos han legado”.

Tal como explicaron desde la organización del homenaje, Josep Barat Novella “fue un creador polifacético, formado en las artes plásticas desde muy joven y especializado en el arte del dorado y la policromía. Su trabajo como pintor de imaginería religiosa es especialmente reconocido, como demuestra la policromía de la Virgen de los Desamparados, la Peregrina, obra del escultor Octavi Vicent”. Además del dorado y la policromía, Barat Novella “cultivó la pintura, la escultura y la poesía; también fue artista fallero”.

Memorias escritas

El presidente de El Piló, Josep Barat Blasco –hijo del artista homenajeado– agradeció el trabajo de todas las personas y entidades implicadas en “la iniciativa de poner en valor una obra contrastada”. Asimismo anunció que “están preparándose las memorias que Josep Barat Novella tiene escritas”.

La muestra homenaje del artista multidisciplinar se podrá contemplar en días laborables, en la Sala de Exposiciones de la Casa de Cultura, hasta el próximo 27 de febrero. El horario de visitas es desde las 8.15 hasta las 20.45 horas.