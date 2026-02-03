Compromís, Podem y Esquerra Unida aterrizan en el día grande de Sant Blai en Torrent

El día de Sant Blai en Torrent está lleno de tradiciones. El gaiato, la cazuela de 'rossejat' o bendecirse con el 'oli' milagroso para el 'mal de gola'. También hay una tradición en este día y es que Torrent se convierte en la capital política valenciana. Los partidos organizan un almuerzo de partido y enseñan a sus compañeros lo que marca la tradición. El PP, el PSPV y también Compromís-Podem-Esquerra Unida en Torrent, invitaron a sus compañeros de partido. Este último grupo juntó a sus adeptos frente al ficus del Ayuntamiento de Torrent, al inicio (o final, según desde dónde se mire) de la avenida del Vedat.

Tras un almuerzo de "hermandad" con la militancia y varios cargos públicos y orgánicos, el grupo político paseó por el torrat de Sant Blai. Entre la participación institucional, por la parte de Compromís visitaron Torrent Joan Baldoví, síndic a les Corts Valencianes; Nathalie Torres y Cesc Roig, del grupo parlamentario autonómico, así como Dolors Gimeno i Josep Riera del grupo de la Diputación de València. En cuanto a Esquerra Unida, acompañaron a la Coordinadora General y ex consellera Rosa Pérez Garijo y el histórico militante Alberto Torralba y, finalmente, de Podem, la representación recayó en Carlos Corral Tercero.

La "parte mayoritaria" de Compromís

El portavoz del grupo municipal, Xavier Martí, destacó la "buena relación" municipal que existe entre "la parte mayoritaria de Compromís (Més Compromís y los Verds-Equo), Podem y Esquerra Unida", basada en “el respeto por los acuerdos, la honestidad y la palabra”, además de declarar que "tenemos claro que nuestra prioridad es el bienestar del pueblo torrentino frente al caos generado por PP y Vox, tanto en el plano local como en la Generalitat, un tándem que en lugar de abordar los graves problemas sociales existentes, se dedica a crearlos cuando llega la hora de gobernar", señaló el portavoz.

Martí señala que la buena relación se establece entre la "parte mayoritaria de Compromís" porque excluye a Iniciativa, uno de los tres partids (junto a Més Compromís y Verds-Equo) que forman la coalición valencianista. La razón es que no hay sintonía con la segunda concejala del grupo político municipal, Maria Jesús Herrada, representación de Iniciativa y que ha sido noticia por ir por libre y causar algún revuelo dentro de Compromís.

Para cerrar la visita a la feria de Sant Blai, y coincidiendo también con la Feria del Chocolate, el grupo municipal Compromís-Podem-Esquerra Unida ha obsequiado a las personas asistentes con un detalle tradicional, consistente en un bollet de chocolate torrentí en forma de gaiato.