La Diputació de València destina 1,7 millones de euros para cinco proyectos de l’Horta Nord

La Diputació de València ha aprobado una nueva resolución del Pla Obert d’Inversions que autoriza la financiación de ocho nuevos proyectos municipales en las comarcas de l’Horta Nord y l’Horta Sud, que suponen una inversión global de 2,4 millones de euros. En concreto, el área de Cooperación que dirige la vicepresidenta Natàlia Enguix, coordinadora del plan provincial, ha dado luz verde a cinco proyectos de cuatro localidades de l’Horta Nord, que suman 1.710.574 euros, y a otras tres actuaciones en dos municipios de l’Horta Sud, con una financiación de 689.158 euros.

Entre los proyectos validados en el último decreto destaca por encima de todos ellos la renovación de la infraestructura hidráulica de la calle Virgen del Pilar y de la calle Mayor de Bonrepòs i Mirambell, unos trabajos que la Diputación financia con 918.000 euros. Por su parte, el ayuntamiento de Puçol ha recibido luz verde a su plan para llevar a cabo la mejora de los pavimentos y de la accesibilidad de la avenida Hostalets, dentro del tramo comprendido entre la avenida Molí de Vent y la avenida Alfinach. Para ello, la corporación provincial va a destinar 291.000 euros.

También en l’Horta Nord, el Ayuntamiento de Massamagrell recibirá 283.000 euros para reformar e instalar una nueva cubierta en el Trinquet del Tío Pena, mientras que El Puig acometerá obras de canalización de su red de suministros de agua potable gracias a los 216.000 procedentes de la Diputación.

Albal renovará el césped del campo de fútbol de La Balaguera. / A.A.

En l’Horta Sud, destaca el proyecto de reforma integral de los vestuarios del campo de fútbol de Santa Ana, en la localidad de Albal, con una inversión de 348.000 euros. Albal, además, podrá reparar el césped artificial de los campos de fútbol 7 del polideportivo municipal ‘La Balaguera’. Por último, el Ayuntamiento de Silla invertirá 210.000 euros del Pla Obert en renovar tanto la urbanización interior como los vestuarios de su piscina municipal de verano.

Nuevo decreto del Pla Obert

La Diputació de València ha aprobado una nueva resolución del Pla Obert d’Inversions que autoriza la financiación de 57 proyectos municipales en toda la provincia, con una inversión global de 7.805.114 euros. Con esta aprobación, el programa, que cuenta con un presupuesto total de 350.000.000 euros, alcanza ya un importe aprobado de 137.098.915 euros repartidos en un total de 926 actuaciones.

El nuevo decreto, impulsado desde el área de Cooperación Municipal que dirige la vicepresidenta primera, Natàlia Enguix, refuerza “el carácter abierto, ágil y flexible del plan, permitiendo a los municipios decidir en qué invertir sus recursos sin esperar a convocatorias ni ajustarse a líneas cerradas”. La vicepresidenta insiste en que con el Pla Obert “es la Diputación la que se adapta a los pueblos y no al revés: acompañamos con agilidad y recursos para que inversiones como las de l’Horta sean una realidad lo antes posible”.

Por su parte, el presidente de la institución provincial, Vicent Mompó, considera que el Pla Obert “es la mejor muestra de que esta Diputación está al servicio de los municipios, especialmente de los más pequeños”. A su juicio, el plan “permite vertebrar nuestro territorio desde la confianza en los ayuntamientos, eliminando trabas y poniendo el foco en lo que de verdad importa: que todos los ciudadanos de la provincia, vivan donde vivan, tengan acceso a unas infraestructuras dignas y de calidad”.