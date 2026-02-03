Foios refuerza sus Servicios Sociales con la puesta en marcha del SASEM

Foios refuerza sus Servicios Sociales municipales con la puesta en marcha del Servicio de Atención y Seguimiento a las Personas con Problemas Graves de Salud Mental (SASEM), después de aprobarse por unanimidad en el pleno municipal de enero el convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Meliana y la Mancomunitat del Carraixet (que abarca también Alfara del Patriarca, Bonrepòs i Mirambell y Vinalesa) que permite activar este servicio público especializado de atención comunitaria y domiciliaria con Foios como municipio cabecera y de coordinación.

La concejala de Servicios Sociales Inclusivos del Ayuntamiento de Foios, Mari Carmen Cabo, ha expresado que “desde el gobierno municipal actual tenemos muy claro que nuestra prioridad es que todas las personas tengan cubiertas sus necesidades básicas, sin que nadie se quede atrás, y un buen ejemplo es la incorporación del SASEM al abanico de servicios de nuestro consistorio para atender de manera integral a personas vulnerables, como lo son las personas con trastorno mental grave”.

El Servicio de Atención y Seguimiento a las Personas con Problemas Graves de Salud Mental ofrece soluciones a personas con trastorno mental grave o con problemas graves de salud mental con dificultades de autocuidados, adherencia al tratamiento, riesgo de exclusión social, desregulación conductual o situaciones familiares complejas. Por eso, el SASEM se considera un servicio público especializado que realiza seguimiento intensivo, apoyo psicosocial, intervención familiar, mediación, gestión comunitaria y prevención de crisis, además de atención domiciliaria individualizada.

“Este nuevo servicio en nuestro pueblo ofrece una atención próxima y personalizada, evitando la institucionalización de las personas para que puedan conseguir la máxima integración social y laboral”, ha explicado el alcalde de Foios, Sergi Ruiz, quien ha añadido: “refleja la voluntad del gobierno municipal actual de Foios de garantizar una red de protección social sólida, preventiva y accesible, lo que permite consolidar los Servicios Sociales Inclusivos como el cuarto pilar del estado de bienestar en nuestro pueblo”.

La dotación presupuestaria del SASEM proviene del contrato programa de la Generalitat Valenciana y fondos propios de los municipios que participan en el servicio mancomunado, que son Foios y Meliana, así como la Mancomunitat del Carraixet. Se incorporan diferentes perfiles profesionales para ofrecerlo, como por ejemplo psicólogas, trabajadoras sociales y técnicos de integración social.

Casi 250 metros más para las instalaciones de Servicios Sociales

En esta línea, el Ayuntamiento de Foios ampliará las instalaciones del edificio de Servicios Sociales Inclusivos cubriendo la terraza de la segunda planta para ganar casi 250 metros cuadrados de superficie destinados a dotaciones municipales que facilitarán la asistencia a la ciudadanía a través de los diferentes servicios y programas de este departamento.

De hecho, estos nuevos espacios, después de los trabajos correspondientes en el edificio, facilitarán que Foios se convierta en el centro de coordinación del SASEM en la zona del Carraixet. Esta actuación cuenta con una inversión de unos 450.000 euros del Plan de Inversiones de la Diputación de València.