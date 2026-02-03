El Partido Popular de Torrent celebra su tradicional almuerzo de Sant Blai con afiliados y cargos del partido

El encuentro, celebrado en un restaurante de Torrent, ha contado este año con una destacada representación institucional y orgánica del partido. La alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, ha recibido al presidente de la Generalitat Valenciana, Juan Fran Pérez Llorca, así como a diversos consellers como Carmen Ortí y cargos del Partido Popular, entre ellos la secretaria general del PP en la provincia de Valencia, Reme Mazzolari y diputados nacionales como Fernando de Rosa, autonómicos y provinciales.

Durante el almuerzo, los asistentes han compartido un ambiente distendido y de cercanía, reafirmando el compromiso del Partido Popular con las tradiciones torrentinas y con el tejido social y asociativo del municipio. Entre lso asistentes también se encontraba el direvctor del diario Levante-EMV, Joan Carles Martí.

La alcaldesa Amparo Folgado, con el director de Levante-EMV, Joan Carles Martí. / PP

Tras el encuentro, la comitiva ha iniciado la visita a la Fira y Porrat de Sant Blai, así como a la Feria del Chocolate, que este año celebra su tercera edición, consolidándose como uno de los atractivos destacados de la programación festiva y gastronómica vinculada a esta tradicional celebración.

El Partido Popular de Torrent ha puesto en valor, una vez más, la importancia de mantener vivas las tradiciones populares y de compartirlas junto a afiliados, militantes y vecinos en una jornada marcada por la convivencia y el apoyo al comercio y la hostelería local.