El Partido Popular de Torrent celebra su tradicional almuerzo de Sant Blai con afiliados y cargos del partido
Con motivo de la festividad de Sant Blai, el Partido Popular de Torrent ha organizado un año más su tradicional almuerzo para compartir una jornada de convivencia con afiliados y militantes de la ciudad
P.O.
El encuentro, celebrado en un restaurante de Torrent, ha contado este año con una destacada representación institucional y orgánica del partido. La alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, ha recibido al presidente de la Generalitat Valenciana, Juan Fran Pérez Llorca, así como a diversos consellers como Carmen Ortí y cargos del Partido Popular, entre ellos la secretaria general del PP en la provincia de Valencia, Reme Mazzolari y diputados nacionales como Fernando de Rosa, autonómicos y provinciales.
Durante el almuerzo, los asistentes han compartido un ambiente distendido y de cercanía, reafirmando el compromiso del Partido Popular con las tradiciones torrentinas y con el tejido social y asociativo del municipio. Entre lso asistentes también se encontraba el direvctor del diario Levante-EMV, Joan Carles Martí.
Tras el encuentro, la comitiva ha iniciado la visita a la Fira y Porrat de Sant Blai, así como a la Feria del Chocolate, que este año celebra su tercera edición, consolidándose como uno de los atractivos destacados de la programación festiva y gastronómica vinculada a esta tradicional celebración.
El Partido Popular de Torrent ha puesto en valor, una vez más, la importancia de mantener vivas las tradiciones populares y de compartirlas junto a afiliados, militantes y vecinos en una jornada marcada por la convivencia y el apoyo al comercio y la hostelería local.
