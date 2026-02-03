El autobús Labora refuerza las oportunidades laborales en Paterna

Paterna ha acogido hoy la visita del autobús Labora que se ha instalado en la explanada del cohetódromo, ininterrumpidamente desde las 10 a 17 horas, en su apuesta por seguir impulsando la inserción laboral de los vecinos y vecinas.

Así lo ha destacado el concejal de Empleo, Julio Fernández, quien ha explicado que “un año más, esta acción está especialmente dirigida a jóvenes, personas en situación de desempleo de larga duración y mayores de 45 años, colectivos a los que se pretende dotar de recursos y herramientas que faciliten su acceso al empleo de manera estable y de calidad en un mercado cada vez más exigente”.

Espai Labora móvil

Esta iniciativa forma parte de la nueva edición del Espai Labora móvil, una campaña itinerante diseñada para acercar a las personas demandantes de empleo los recursos, programas y herramientas disponibles para favorecer las oportunidades laborales en la ciudad.

De este modo, el autobús ha ido funcionando como un espacio de atención directa durante esta jornada donde la ciudadanía ha recibido información y asesoramiento sobre empleo, formación así como las herramientas disponibles para la búsqueda de trabajo.

Entre los varios servicios ofrecidos destacan los habituales de las oficinas Labora, como la renovación del Darde, la consulta de ofertas formativas o la solicitud de orientación laboral, entre otros.

