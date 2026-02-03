Paterna visibiliza la respuesta contra el cáncer con una jornada de prevención y sensibilización
El ayuntamiento y la Junta Local contra el Cáncer conmemoraron el día mundial con carpas informativas y actividades en espacios clave de la ciudad
Con motivo del Día Mundial contra el Cáncer el 4 de febrero, el Ayuntamiento de Paterna y la Junta Local contra el Cáncer en Paterna se han sumado hoy a la conmemoración de una jornada de concienciación dirigida a la ciudadanía sobre la prevención y la investigación de esta enfermedad.
Para ello, se han instalado dos carpas, una en el mercado no sedentario de los martes en la Plaza del Pueblo y la otra junto a la Oficina de Personas Mayores, donde se ha repartido material divulgativo y se han organizado actividades como un almuerzo saludable y baile terapéutico.
En ambos puntos informativos ubicados en espacios céntricos de la ciudad han estado presentes el concejal de Sanidad, Julio Fernández, y la presidenta de la asociación local, Pilar Martínez, junto a representantes de la Junta Directiva.
Por último, Fernández ha subrayado la importancia de la iniciativa destacando la colaboración solidaria de los vecinos y vecinas y la necesidad de seguir impulsando la prevención y la investigación para combatir el cáncer.
- Álvaro Arbeloa: 'El Valencia CF jugará contra el Real Madrid el partido del año
- Sagunt, la única población de la C. Valenciana que proyectará las películas finalistas del Premio LUX
- El sector del alquiler de bicicletas se hunde en València
- El cuartel de la Guardia Civil de Cullera cerrará de noche cuatro meses al año
- Detenido un guardia civil de Oliva por cobrar comisiones por pasar la ITV a coches en mal estado
- El primer centro de datos de València abrirá en marzo de 2027 y busca más de 100 trabajadores
- Detienen a la dueña de una guardería en Algemesí por presunto maltrato a niños
- Colas infinitas en el Ayuntamiento de València por el padrón y la regularización de migrantes