Paterna visibiliza la respuesta contra el cáncer con una jornada de prevención y sensibilización

Con motivo del Día Mundial contra el Cáncer el 4 de febrero, el Ayuntamiento de Paterna y la Junta Local contra el Cáncer en Paterna se han sumado hoy a la conmemoración de una jornada de concienciación dirigida a la ciudadanía sobre la prevención y la investigación de esta enfermedad.

Para ello, se han instalado dos carpas, una en el mercado no sedentario de los martes en la Plaza del Pueblo y la otra junto a la Oficina de Personas Mayores, donde se ha repartido material divulgativo y se han organizado actividades como un almuerzo saludable y baile terapéutico.

En ambos puntos informativos ubicados en espacios céntricos de la ciudad han estado presentes el concejal de Sanidad, Julio Fernández, y la presidenta de la asociación local, Pilar Martínez, junto a representantes de la Junta Directiva.

Por último, Fernández ha subrayado la importancia de la iniciativa destacando la colaboración solidaria de los vecinos y vecinas y la necesidad de seguir impulsando la prevención y la investigación para combatir el cáncer.