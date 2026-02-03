Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Padrón ValènciaPremio LUX SaguntÁlvaro ArbeloaGuardia Civil CulleraAlquiler bicicletasEncuesta CompromísBaliza V16
instagramlinkedin

Paterna visibiliza la respuesta contra el cáncer con una jornada de prevención y sensibilización

El ayuntamiento y la Junta Local contra el Cáncer conmemoraron el día mundial con carpas informativas y actividades en espacios clave de la ciudad

El concejal de Sanidad, Julio Fernández junto con la Presidenta y junta directiva de la Junta Local contra el Cáncer en la carpa informativa.

El concejal de Sanidad, Julio Fernández junto con la Presidenta y junta directiva de la Junta Local contra el Cáncer en la carpa informativa. / A. P.

Redacción Levante-EMV

Paterna

Con motivo del Día Mundial contra el Cáncer el 4 de febrero, el Ayuntamiento de Paterna y la Junta Local contra el Cáncer en Paterna se han sumado hoy a la conmemoración de una jornada de concienciación dirigida a la ciudadanía sobre la prevención y la investigación de esta enfermedad.

Para ello, se han instalado dos carpas, una en el mercado no sedentario de los martes en la Plaza del Pueblo y la otra junto a la Oficina de Personas Mayores, donde se ha repartido material divulgativo y se han organizado actividades como un almuerzo saludable y baile terapéutico.

En ambos puntos informativos ubicados en espacios céntricos de la ciudad han estado presentes el concejal de Sanidad, Julio Fernández, y la presidenta de la asociación local, Pilar Martínez, junto a representantes de la Junta Directiva.

Noticias relacionadas

Por último, Fernández ha subrayado la importancia de la iniciativa destacando la colaboración solidaria de los vecinos y vecinas y la necesidad de seguir impulsando la prevención y la investigación para combatir el cáncer.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents