Pep Navarro, escritor de Bonrepòs i Mirambell: "Plagió mi cuento y lo tiene a la venta en su librería, aunque le pedí que lo eliminara"

Pep Navarro, natural de Bonrepòs i Mirambell aunque afincado en Oviedo, no podía creer cuando le llamó una amiga y le dijo que había comprado su libro en una librería. El cuento “Érase una vez en Bonrepós i Mirambell”, escrito por Navarro, sólo está a la venta en Amazón de forma on line. Pero la mayor sorpresa fue cuando se enteró que en la librería donde se estaba vendiendo su libro, era propiedad de un editor, al que meses antes había entregado un pdf con el texto del cuento, con el objetivo de establecer una relación comercial, pero que finalmente se rompió ante la ausencia de voluntad de firmar un contrato.

“Cuando vi que no tenía intención de hacer un contrato, corté relación con él y a través de un mail el pasado 2 de diciembre, le pedí que destruyera cualquier material relacionado con el libro, a lo que me contestó que no había problema”. Eso fue en diciembre, y en enero, se encontró el libro vendiéndose en su negocio: “No ha podido comprarlos en Amazón para venderlos, porque a mí me llega una notificación por cada libro que se compra, y no tengo ninguna de tal cantidad de libros realizada por una persona en ese tiempo”, señala el autor, que ha decidido denunciar al administrador de este establecimiento de venta de libros, por un presunto delito contra la propiedad intelectual.

El libro "Érase una vez en Bonrepòs i Mirambell". / L-EMV

Navarro cree que el editor ha fabricado “copias piratas” de la biografía utilizando un archivo PDF que el autor les confió durante las negociaciones. El autor asegura que la librería ha copiado incluso la portada de la edición oficial de Amazon y ha utilizado de forma fraudulenta el ISBN y el Depósito Legal que están a su nombre.

Solicitud de retirada inmediata

El autor afincado en Oviedo, subraya que la librería se está quedando con el 100% de los beneficios al acaparar su nicho de mercado de forma ilícita. Por ello, además de la investigación penal, el autor también pide, por orden judicial, la retirada inmediata de todos los libros de su propiedad que se encuentren en dicho establecimiento.

Daño moral

Aparte del perjuicio económico, ya que el libro -que llegó a estar nº1 en ventas en Amazon en biografías de ficción y se mantuvo un mes entre los 20 libros más vendidos en la plataforma en su género-, vio reducidas considerablemente las ventas, cuando se comenzó a ofrecer en la librería, lo que más daño le produce a Pep Navarro, es a nivel moral.

“Este cuento lo escribí aconsejado por mi psiquiatra, después de un año de retiro espiritual muy malo, como parte de la terapia. Cuenta mi vida desde los 6 a los 14 años en Bonrepòs i Mirambell. Me costó mucho escribirlo emocionalmente porque tuve que revivir traumas, como la muerte de familiares y mascotas, tras muchos días escribiendo 14 o 15 horas. Pero luego quedó bonito, y me di cuenta que tenía un trozo de la memoria de mi pueblo, de Bonrepòs i Mirambell y que se iba a quedar para siempre en la Biblioteca Nacional de Madrid, y él ha vulnerado y ha pisoteado mis derechos, está traficando con fotos mías de niño, porque el niño de la portada del libro soy yo”, lamenta.

Portada del libro, con la foto de Pep Navarro de pequeño. / L-EMV

También, este guionista de cine y director de la película documental “Tino Casal Más allá del tiempo” y “Archiduques: la película” , así como del libro que versa sobre el documental del artista,además de "La dama de la cúpula", asegura que su sueño era ir a su pueblo natal “este junio y presentar “Érase una vez en Bonrepós i Mirambell” en la Feria del Libro ante mis familiares y mis amigos. Y él me ha robado esta ilusión".

Viaje al Bonrepòs de 1972

"Érase una vez en Bonrepós i Mirambell", libro que se encuentra a la venta en Amazon por un precio que roza los 18 euros, es una biografía infantil con un 10% de ficción, que nos transporta al Bonrepòs i Mirambell de 1972, un precioso pueblo de huerta y regadío donde la interactuación del protagonista con sus vecinos y mascotas “nos llevan a la parte final de la dictadura, donde todo estaba prohibido o era pecado”, explica Navarro. El niño nos cuenta su vida desde los 6 a los 14 años, de la niñez a la adolescencia lo cual le produce un trauma, de la dictadura a la transición, de una España en blanco y negro a la llegada del color y la tristeza de ver como su precioso pueblo de huerta, poco a poco, se va convirtiendo en ciudad dormitorio debido a la proximidad con la capital.

“Una historia que te hará reír y a la vez te tocara el corazón, transportándote a un mundo que solo existe en la memoria del niño”, concluye Navarro, quien, en parte, esta acción “pirata” también le ha afectado a ese niño que aún sueña por triunfar en su pueblo natal.