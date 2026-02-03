Picanya y Massanassa impulsan una encuesta ciudadana para la Agenda Urbana de Reconstrucción tras la dana

Los Ayuntamientos de Picanya y Massanassa continúan avanzando en la elaboración de su Agenda Urbana de Reconstrucción, una estrategia conjunta impulsada después de los efectos de la danacon el objetivo de afrontar la recuperación del territorio desde un enfoque integral, sostenible y resiliente.

Después de una primera fase de análisis técnico y diagnóstico, en la cual se han evaluado los daños, vulnerabilidades y necesidades del área funcional, el proceso entra ahora en una fase clave de participación ciudadana.

Encuesta ciudadana

En este contexto, ambos municipios han puesto en marcha una encuesta abierta a la ciudadanía para recoger propuestas, prioridades y valoraciones que permiten orientar las futuras actuaciones de reconstrucción.

Encuesta para la agenda urbana de reconstrucción disponibles en las webs municipales. / A.P.

La Agenda de Reconstrucción no se limita a reparar los daños causados por la dana, sino que apuesta por el principio de “reconstruir mejor”, todo e incorporando medidas para prevenir y mitigar los efectos de futuros episodios climáticos extremos. Entre los ámbitos que se están abordando destacan la mejora del drenaje urbano y la gestión del agua, la regeneración urbana integral de áreas vulnerables, la recuperación del espacio público, la movilidad sostenible, la eficiencia energética y el refuerzo de equipaciones y servicios municipales.

Optar a fondos europeos

La encuesta permite a vecinos y vecinas, comercios, asociaciones y agentes locales expresar su opinión, incorporando así la experiencia directa de la ciudadanía al proceso de planificación. Las aportaciones recogidas formarán parte de la Agenda de Reconstrucción y del Plan de Actuación Integrado que Picanya y Massanassa están elaborando para optar a financiación europeo destinado a la reconstrucción después de catástrofes naturales.

Desde ambos ayuntamientos se subraya que la participación ciudadana es un elemento esencial para garantizar que la reconstrucción responda a las necesidades reales del territorio y contribuya a construir municipios más seguros, inclusivos y preparados para el futuro.