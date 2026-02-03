El PSPV de Torrent reúne al socialismo de l'Horta Sud en su tradicional almuerzo de San Blai

La unión de la izquierda, ese ha sido el eje vertebrador del tradicional almuerzo que todos los años el PSPV de Torrent organiza por San Blai y al que han acudido una gran representación de las alcaldías socialistas de l'Horta Sud, así como líderes del partido, como el secretario de organización, Vicent Mascarell, el secretario provincial y alcalde de Mislata, Carlos Fernández Bielsa, el síndic José Muñoz y el secretario general comarcal de l'Horta Sud y alcalde de Silla, Vicente Zaragozá.

A la llamada del veterano exalcalde de Torrent, Jesús Ros, han respondidos alcaldes como Cristina Mora, de Quart de Poblet , Vicent Císcar de Paiporta, Guillermo Luján de Aldaia, Tonia Saura de Alaquàs o José F. Cabanes, alcalde de Sedaví y presidente de la Mancomunitat de l'Horta Sud. También veteranos como Ciprià Ciscar, primer alcalde en democracia de Picanya, o el exalcalde de Albal, Ramón Marí, o "nuevos" como Jaume Sobrevela, candidato socialista a la alcaldía de Picassent tras la renuncia de la histórica Conxa García.

Jesus Ros se dirige a los asistentes. / PSPV

El rechazo del PP a la propuesta de modelo de financiación autonómica planteada por el Gobierno de Pedro Sánchez a principios de 2026 o la inversión de la realizada precisamente por el Gobierno central en l'Horta, sobre todo en la reconstrucción de las zonas afectadas por la dana, han sido otros temas que se han puesto sobre la mesa en este encuentro informal realizado en un restaurante de Torrent, ciudad inmersa en la celebración de unos de sus días grandes, el 3 de febrero, San Blai.