El PSPV de Torrent reúne al socialismo de l'Horta Sud en su tradicional almuerzo de San Blai
La necesidad de unión de la izquierda ha centrado el almuerzo apadrinado por Jesús Ros y que ha contado con el secretario de organización Vicent Mascarell, el secretario provincial Carlos F. Bielsa y el síndic José Muñoz
La unión de la izquierda, ese ha sido el eje vertebrador del tradicional almuerzo que todos los años el PSPV de Torrent organiza por San Blai y al que han acudido una gran representación de las alcaldías socialistas de l'Horta Sud, así como líderes del partido, como el secretario de organización, Vicent Mascarell, el secretario provincial y alcalde de Mislata, Carlos Fernández Bielsa, el síndic José Muñoz y el secretario general comarcal de l'Horta Sud y alcalde de Silla, Vicente Zaragozá.
A la llamada del veterano exalcalde de Torrent, Jesús Ros, han respondidos alcaldes como Cristina Mora, de Quart de Poblet , Vicent Císcar de Paiporta, Guillermo Luján de Aldaia, Tonia Saura de Alaquàs o José F. Cabanes, alcalde de Sedaví y presidente de la Mancomunitat de l'Horta Sud. También veteranos como Ciprià Ciscar, primer alcalde en democracia de Picanya, o el exalcalde de Albal, Ramón Marí, o "nuevos" como Jaume Sobrevela, candidato socialista a la alcaldía de Picassent tras la renuncia de la histórica Conxa García.
El rechazo del PP a la propuesta de modelo de financiación autonómica planteada por el Gobierno de Pedro Sánchez a principios de 2026 o la inversión de la realizada precisamente por el Gobierno central en l'Horta, sobre todo en la reconstrucción de las zonas afectadas por la dana, han sido otros temas que se han puesto sobre la mesa en este encuentro informal realizado en un restaurante de Torrent, ciudad inmersa en la celebración de unos de sus días grandes, el 3 de febrero, San Blai.
Suscríbete para seguir leyendo
- Álvaro Arbeloa: 'El Valencia CF jugará contra el Real Madrid el partido del año
- El sector del alquiler de bicicletas se hunde en València
- Sagunt, la única población de la C. Valenciana que proyectará las películas finalistas del Premio LUX
- El cuartel de la Guardia Civil de Cullera cerrará de noche cuatro meses al año
- Detenido un guardia civil de Oliva por cobrar comisiones por pasar la ITV a coches en mal estado
- El primer centro de datos de València abrirá en marzo de 2027 y busca más de 100 trabajadores
- Detienen a la dueña de una guardería en Algemesí por presunto maltrato a niños
- Una encuesta de Compromís le sitúa como segunda fuerza por detrás de Vox