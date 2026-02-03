El público hace grande la fira de Sant Blai de Torrent

El público ha desbordado un año más la Fira de Sant Blai de Torrent. El porrat, que inunda cada año las calles en el día de los 'gaiatos', los tradicionales 'santblaiets' que elabora la Cofradía de Sant Blai, 'oli' mágico y cazuelas de 'rossejat', llenaba esta mañana la céntrica calle Ramón y Cajal de la capital de l'Horta Sud. A primera hora de la mañana ha aterrizado en la céntrica avenida una nutrida representación del gobierno de la Generalitat Valenciana, encabezada por el president Juanfran Pérez Llorca (PP) y la vicepresidenta, Susana Camarero (PP) y guiados por la alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado (también del PP) y acompañados de una gran comitiva de diputados provinciales y autonómicos de PP Vox.

Juanfran Pérez Llorca visita la Fira de Sant Blai de Torrent / Miguel Angel Montesinos

Mientras, la gente ha ido llegando y a eso de las once y media de la mañana, familias enteras y gente de todas las edades inundaba la fira durante el día grande de Torrent. Hoy es festivo en la capital comarcal y se nota. Losniños y niñas correteaban y saludaban a sus compañeros de clase que paseaban con sus familias. Tómbolas, chucherías, artesanía, gastronomía y atracciones precedían el camino ante la imponente parroquia de Sant Lluís Bertrán, con las puertas abiertas de par en par y una cola enorme en su fachada de vecinos y vecinas que se acercaban a tener su propio bote de 'oli' de Sant Blai. Es mágico porque se lleva el mal de garganta y de voz. En la iglesia, bendecían el líquido que todo lo cura.

El aceite bendecido de Sant Blai que cura todos los males Las colas para conseguir una botellita de aceite bendecido de Sant Blai eran monumentales y se repiten cada año. ¿La razón? La tradición manda que si te mojas los dedos con el aceite y te dibujas una cruz en la garganta, se te van todos los dolores de garganta y la voz brota de ella como un río caudaloso. Y es que Sant Blai es el santo que cura las enfermedades de garganta. Y el refranero tradicional lo refleja así: «Sant Blai gloriós, cura'm la gola i lleva'm la tos».

Junto al tradicional porrat de Sant Blai, en la III Feria del Chocolate han llenado las calles del centro de la ciudad de ambiente festivo, atrayendo a miles de vecinos y visitantes. Un acto que se ha consolidado en sus tres primeras ediciones, ampliando un 40 % sus puestos en estos años, hasta conseguir 120 casetas y show cooking, tal como ha afirmado la alcaldesa esta mañana. El porrat no se queda atrás. A la fira de Sant Blai se presentan cada año más feriantes y por eso, tal como ha señalado la primera edila, el consistorio se está planteando ampliar la superficie de la feria para próximas ediciones. "Torrent no solo está de moda, sino que es un referente de acogida festiva".

A media mañana han desfilado entre la multitud los clavarios y clavariesas infantiles de Sant Blai, vestidos de un riguroso negro y con música de tabal i dolçaina de fondo. La programación culminará con la solemne procesión en honor al patrón, el recitado del verso a Sant Blai y un espectáculo pirotécnico.