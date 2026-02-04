Más de 300 incidencias registradas en el Polígono Fuente del Jarro de Paterna

La EGM Asivalco – Fuente del Jarro registró y gestionó un total de 321 incidencias durante el ejercicio 2025, de las que aproximadamente el 80 % estaban completamente resueltas a 31 de diciembre y el resto permanecían en seguimiento hasta su completa resolución. Estas cifras reflejan la intensidad de la actividad diaria y el esfuerzo operativo necesario para garantizar el correcto funcionamiento de una de las mayores áreas empresariales de la Comunitat Valenciana.

Las actuaciones relacionadas con la gestión de residuos concentraron el mayor volumen de intervenciones, con 80 incidencias vinculadas a contenedores y papeleras, además de 26 actuaciones de limpieza viaria y nueve relacionadas directamente con basuras.

El mantenimiento de infraestructuras y servicios urbanos constituyó otro de los principales ámbitos de trabajo. En este capítulo se atendieron 24 incidencias en aceras y calzadas, 21 en alcantarillado, nueve por roturas de tuberías de agua, 20 relativas al alumbrado público y 18 relacionadas con la señalización, elementos esenciales para preservar la seguridad y la movilidad interna.

El cuidado del entorno generó igualmente una actividad destacada, con 23 incidencias de jardinería y seis actuaciones de poda y gestión de arbolado, junto a seis intervenciones solicitadas por la presencia de animales. A ello se suman otras gestiones de diversa naturaleza, como incidencias de telefonía (16) e instancias administrativas (11).

En torno a la mitad de las incidencias fue detectada directamente por el equipo de gestión en coordinación con el servicio de seguridad, mientras que el resto se tramitó a partir de los avisos realizados por las empresas. Este modelo de trabajo responde a un enfoque proactivo basado en la inspección permanente y el seguimiento del estado del parque, permitiendo anticipar problemas y minimizar su impacto. Cada expediente gestionado implica un proceso completo de detección, análisis, coordinación, ejecución y verificación hasta asegurar su total subsanación, una labor esencial para sostener la actividad empresarial en condiciones óptimas.

Más de 400 empresas

El Parque Empresarial Fuente del Jarro cuenta con más de 40 kilómetros de red viaria, alberga más 400 empresas y soporta un tránsito diario superior a las 12.000 personas entre trabajadores y visitantes, lo que lo convierte en una auténtica ciudad empresarial con necesidades constantes en materia de mantenimiento, servicios urbanos, seguridad y movilidad. Para dar respuesta a esta realidad, la EGM dispone de un equipo especializado orientado a ofrecer atención ágil y eficaz a las empresas, contribuyendo a mantener un entorno funcional, seguro y competitivo.