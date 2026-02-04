Acuerdo trilateral para ayudar a realzar el comercio tras la dana

El comercio local es una pieza clave para la cohesión social, la generación de empleo y la vida cotidiana de los municipios, especialmente en contextos de recuperación tras una emergencia. En este sentido, la Fundació Horta Sud, junto con Caixa Popular y Cáritas Diocesana de Valencia, está desarrollando una línea de ayudas y acciones de dinamización social y económica orientadas a la reactivación y el impulso del comercio local en municipios afectados por la dana.

Tras la catástrofe, muchos negocios se vieron obligados a cerrar de forma temporal o definitiva y, a finales de 2025, el 20 % del comercio local todavía no había podido reabrir, según datos de Cámara Valencia. Ante esta situación, el programa, que cuenta con una aportación de 12.000 euros por parte de la Fundació Horta Sud dentro de su Plan de Recuperación y Transformación de l’Horta Sud tras la dana, impulsa el comercio local como motor de recuperación económica y cohesión social, combinando apoyo económico directo, dinamización comercial y participación ciudadana en eventos y fiestas municipales.

Entre las acciones desarrolladas, destacan diversas campañas de Bono Comercio, diseñadas para incentivar el consumo de proximidad y apoyar directamente a los establecimientos locales.

En Utiel, la iniciativa Tarjeta Utiel Comercial, impulsada conjuntamente con la Asociación del Comercio y la Industria de Utiel (AICU), se llevó a cabo en octubre de 2025 con una inversión total de 36.000 euros, aportados por el Ayuntamiento de Utiel (24.000 €), Caixa Popular (6.000 €) y la Fundació Horta Sud (6.000 €). La campaña permitió poner en circulación 750 tarjetas de 100 euros, en las que las personas usuarias aportaban el 50 % de su valor, generando un impacto directo en los comercios del municipio.

Fira de Navidad de Aldaia. / L-EMV

En Aldaia, la campaña Tarjeta Regalo Navidad Aldaia, promovida conjuntamente con la Asociación de Comerciantes de Aldaia (ACODA), contó con la colaboración de Caixa Popular, Cáritas Diocesana de Valencia y la Fundació Horta Sud, con una aportación conjunta de 18.000 euros. Durante la Feria de Navidad, celebrada los días 29 y 30 de noviembre de 2025, se sortearon 120 tarjetas de 100 euros y otras 60 tarjetas se destinaron a personas en situación de vulnerabilidad, asignadas por Cáritas y los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Aldaia.

IX Festa de la Carxofa d'Alaquàs

Como parte de la línea de dinamización, la IX Festa de la Carxofa d'Alaquàs, que se celebrará este fin de semana en la plaza de la Constitución del municipio, se incorpora al programa como uno de los espacios de encuentro y activación del comercio local. Bajo el lema «El pueblo que renace, la fiesta que florece», la edición de 2026 adquiere un significado especial como símbolo de crecimiento, ilusión y reencuentro, no solo para Alaquàs, sino también para los municipios de l’Horta Sud vinculados a las acciones del programa.

Con el objetivo de seguir trabajando en la reactivación y el fortalecimiento del comercio y la economía local, la semana pasada la Fundació Horta Sud, Caixa Popular, Cáritas Diocesana de Valencia y el Instituto Empresarial de l’Horta Sud mantuvieron una reunión para valorar las actuaciones desarrolladas en Utiel y Aldaia y abrir nuevas líneas de colaboración orientadas a reforzar y fomentar el comercio local y la hostelería en los municipios de la comarca.

Noticias relacionadas

Desde la Fundació Horta Sud destacan que la apuesta por el comercio local es una vía directa para generar riqueza y empleo, y que la implicación ciudadana y el trabajo coordinado con asociaciones empresariales, comerciales y entidades sociales son esenciales para consolidar una economía de proximidad más sólida y arraigada al territorio.