El Ayuntamiento de Alboraia impulsa una red de carriles ciclopeatonales para conectar sus núcleos turísticos

El Ayuntamiento de Alboraia pondrá en marcha una actuación estratégica para el desarrollo y mejora de carriles ciclopeatonales y cicloturísticos, con el objetivo de conectar de forma segura y sostenible los principales núcleos del municipio.

El proyecto, integrado en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) de Alboraia, tiene como finalidad fomentar la movilidad no motorizada, reducir la huella de carbono asociada a los desplazamientos y reforzar el modelo de turismo sostenible vinculado a la huerta y al cicloturismo, contemplando también el uso de vehículos de emisiones cero.

La actuación contempla la creación de nuevos tramos para ciclistas y la mejora de los existentes. Entre las principales intervenciones se incluyen trabajos de iluminación, mayoritariamente mediante energía solar, señalización específica, balizamiento y medidas de protección para ciclistas y peatones.

El proyecto abarca diferentes ámbitos del término municipal, como el Camí a la Mar, el carril bici del polígono industrial, la conexión del Camí Hondo y el Camí Calvet con La Patacona, la vía de servicio de la V-21 y su conexión con el Camí Hondo, el carril bici entre Port Saplaya y la Patacona y el camino del cementerio.

De esta manera se configurará una red interconectada de recorridos que facilitará los desplazamientos cotidianos y turísticos sin necesidad de vehículo privado motorizado.

El ayuntamiento avanza así en la ejecución de su Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD), del que es beneficiario dentro del Programa Extraordinario de Planes de Sostenibilidad Turística en Destinos 2023, impulsado por la Administración turística española y financiado con fondos Next Generation EU del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Desestacionalizar la demanda turística

Además de mejorar la seguridad vial, la actuación busca desestacionalizar la demanda turística, ofreciendo alternativas de ocio activo durante todo el año y poniendo en valor los paisajes de la huerta y los espacios naturales del municipio. Se pretende, por tanto, atraer la demanda de consumidores del ciclismo y el senderismo de manera sostenible y gradual.

El proyecto se ha diseñado bajo criterios de bajo impacto ambiental, cumpliendo el principio europeo de “no causar un perjuicio significativo” (DNSH), y alineado con los objetivos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, apostando por una Alboraia más conectada, accesible y sostenible.