Así avanzan las obras de reconstrucción del edificio de la Policía Local de Benetússer

El proyecto de reconstrucción del edificio de la Policía Local de Benetússer ya se encuentra en fase de ejecución con un presupuesto de 717.915 euros financiados por el Ministerio de Política Territorial del Gobierno de España. Para realizar el seguimiento de las obras, la alcaldesa de la localidad, Eva Sanz, ha visitado las instalaciones junto al equipo técnico de Tragsa en un recorrido que ha abarcado las cuatro plantas de una edificación situada en la zona cero de la riada del 29 de octubre del 2024 y que "va a incorporar muchas mejoras resultado de todo lo que aprendimos tras la catástrofe", informa Sanz.

Visita al edificio de la Policía Local. / L-EMV

En este sentido, la reconstrucción del edificio tendrá como objetivo hacerlo funcionar como un refugio en altura destinado a proteger los sistemas de emergencia y de videovigilancia. Además, se sustituirá la tipología constructiva de la fachada de la planta baja, que anteriormente era de vidrio, por una fachada opaca más resistente ante posibles nuevas inundaciones.

Entre las mejoras, también se implementará un sistema de suministro eléctrico auxiliar mediante un grupo electrógeno apoyado por placas solares y se realizará una distribución diferente de los usos de las diferentes plantas, priorizando los espacios destinados a los gabinetes de crisis y la protección de materiales sensibles.