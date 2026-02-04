Benetússer y Cheste se unen en la búsqueda de 6,3 millones para la reconstrucción

Los Ayuntamientos de Benetússer y Cheste han unido fuerzas para solicitar de forma conjunta las ayudas de la convocatoria Edil-Dana. Este fondo, financiado por la Unión Europea (Feder) y gestionado por el Ministerio de Hacienda, busca reparar los daños y mejorar la resiliencia tras la riada de octubre de 2024 y, en el caso de ser aprobada les otorgaría 6,3 millones de euros en total.

Por ello, la alcaldesa de Benetússer, Eva Sanz y el alcalde de Cheste, José Morell, se reunieron este martes junto con personal técnico y las concejalas de Urbanismo de los dos consistorios, Livia Guillem y Mª Ángeles Llorente, para ultimar la presentación conjunta de ambos municipios a la próxima convocatoria.

Durante la reunión ambos municipios detallaron los proyectos que cada uno de ellos afrontaría con la financiación recibida, 4.057.000 en el caso de Benetússer y 2.242.000 euros en el caso de Cheste, repartida según criterio poblacional.

Parking en altura en Benetússer

En el caso de Benetússer dedicará la financiación a la construcción de un parking disuasorio en altura que pueda dar servicio a la población ante el aumento de la demanda de espacios de aparcamiento. Además, el futuro parking en altura reducirá el gran número de vehículos estacionados en la calle que supusieron un peligro para la integridad de las personas durante la riada. Otro de los objetivos de la intervención será ganar espacio en las vías públicas para ampliar las zonas verdes y proyectar la peatonalización algún sector del municipio.

Reunión entre la alcaldesa de Benetússer, Eva Sanz, y el de Cheste, José Morell. / L-EMV

Para la alcaldesa Eva Sanz estamos ante “una gran oportunidad” de financiación que resolvería en el caso de Benetússer un problema y que además “mejoraría la resiliencia de la localidad en caso de una nueva barrancada”. “El proyecto está en la línea que está marcando toda la reconstrucción de Benetússer que es la de solucionar problemas, mejorar el municipio en este caso dotándolo de más zonas verdes y por último estar mejor preparados por si se repitiera la riada”, ha explicado Sanz.

Barranco Silleta en Cheste

Por su parte, en la localidad de la Hoya de Buñol la financiación irá destinada a ejecutar una obra que amplíe la capacidad del barranco Silleta, que cruza la localidad y que fue el responsable de la inundación del municipio el 29-O, con el objetivo de estar mejor preparado en el caso de que se repita un episodio climatológico como el sufrido. Esta actuación irá acompañada por la reurbanización de la zona con ampliación de las aceras y la inclusión de más zonas de arbolado.

Según el alcalde José Morell, "si algo nos ha enseñado la catástrofe del 29 de octubre de 2024 es que debemos estar preparados para otros episodios climatológicos extremos similares, por lo que debemos invertir en todo aquello que sea necesario para mitigar el impacto de estos fenómenos, ya que eso supondrá, en el futuro, un enorme ahorro económico y, sobre todo, la preservación de las vidas de nuestras vecinas y vecinos”.