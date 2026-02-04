Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Burjassot visita virtualmente la Biblioteca Infantil de Ermua para conocer sus instalaciones este febrero

La Biblioteca Infantil de Burjassot iniciará una visita virtual a la Biblioteca Pública Municipal de Ermua, en Vizcaya, el 5 de febrero a las 18:00 horas, continuando con el proyecto de Bibliotecas Hermanadas

Biblioteca de Ermua. / A.B.

Este mes de febrero, las y los usuarios de la Biblioteca Infantil de Burjassot van a visitar, de manera virtual, una nueva biblioteca infantil. En este caso, las y los peques de Burjassot van a desplazarse, digitalmente, hasta la localidad de Ermua, en Vizcaya, para conocer cómo se organiza y cómo disfrutan de ese espacio municipal las niñas y los niños de su Biblioteca Pública Municipal. Será el jueves 5 de febrero a las 18.00 horas.

Continuando con el proyecto de Bibliotecas Hermanadas, Burjassot dará a conocer sus instalaciones y, al mismo tiempo, conocerá las de Ermua, un municipio con cerca de 16.000 habitantes, situado provincia de Vizcaya. Un mes más, con esta actividad, las Bibliotecas Municipales de Burjassot estrechan lazos con bibliotecas de otros puntos del país y descubrirán cómo se organizan y a sus pequeñas y pequeños usuarios.

Desde 2024, año en el que se hizo la primera visita virtual como actividad piloto, Burjassot se ha hermandado con la biblioteca de Navalmanzano (Segovia), Caudete (Albacete), Lanzahíta, ubicada en un pueblecito de 788 habitantes en la provincia de Ávila, Cenlle, un pueblo ubicado en Ourense, y Villar de Olalla (Cuenca).

