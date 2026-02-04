La calle Reyes Católicos renovará sus adoquines por completo para eliminar baches y hundimientos

El Ayuntamiento de Torrent continúa avanzando en su plan de renovación y reparación de las calles adoquinadas del Centro Histórico y del barrio de l’Alter, con el objetivo de mejorar el estado de la vía pública y solucionar los baches y hundimientos que se han ido acumulando con el paso de los años.

En las últimas semanas ya se han llevado a cabo actuaciones destacadas, como la reparación de los baches en la calle Santísimo Cristo y la reurbanización integral de la calle San Pedro Mártir que se realizó en 2025, dos intervenciones muy demandadas por los vecinos y que han permitido mejorar notablemente la seguridad y la imagen urbana de estas zonas.

En esta misma línea de trabajo, este 4 de febrero se han iniciado las obras de reparación de la calle Reyes Católicos, situada frente al Ayuntamiento, una vía que presentaba un elevado número de baches y que acumulaba quejas vecinales de forma histórica sin que se hubiera actuado durante muchos años.

Obras en Reyes Católicos. / A.T.

El actual equipo de gobierno municipal ha decidido dar respuesta a esta reivindicación y ya se ha puesto manos a la obra. Debido al mal estado del pavimento y a que el adoquín existente está descatalogado y no se puede adquirir el mismo modelo, los técnicos municipales han valorado levantar todo el adoquinado actual y sustituirlo por uno completamente nuevo, garantizando así una solución duradera.

Las obras de renovación de la calle Reyes Católicos tendrán una duración prevista aproximada de dos semanas y cuentan con un presupuesto de 16.500 euros + IVA.

Apuesta por el espacio público

La alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, ha destacado que “estas actuaciones responden a una apuesta clara por la mejora del espacio público y por atender problemas que llevaban años sin resolverse. Nuestro compromiso es seguir invirtiendo en el mantenimiento de las calles, especialmente en el Centro Histórico y el barrio de l’Alter que merecen un cuidado especial”.

Por su parte, el concejal de Urbanismo, José Francisco Gozalvo, ha señalado que “nos hemos encontrado con muchas calles adoquinadas en un estado muy deficiente, con hundimientos y baches que suponen un riesgo tanto para peatones como para vehículos. Por eso estamos actuando de manera progresiva, priorizando aquellas vías con mayor deterioro, tráfico y con más reclamaciones vecinales”.

Gozalvo ha añadido que “la intervención en Reyes Católicos era imprescindible, ya que el adoquín no se podía reponer parcialmente y la única solución técnica viable era levantarlo por completo y colocar uno nuevo, más resistente y adecuado”.

Con estas actuaciones, el Ayuntamiento de Torrent reafirma su compromiso con la mejora de la calidad urbana, la seguridad vial y la puesta en valor del patrimonio del Centro Histórico y de los barrios tradicionales del municipio.