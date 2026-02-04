El Festival de Cine de Paterna proyectará "Regreso al futuro" y el mítico coche DeLorean

El cine vuelve a tomar las calles de Paterna en la XI edición del Festival de Cine Antonio Ferrandis, que tendrá lugar entre el 5 y el 14 de febrero.

Tal y como ha destacado la Teniente Alcalde de Garantía Social, Igualdad y Tradiciones, Isabel Segura, “nuestro Festival de Cine está pensado para que lo disfruten todos los paterneros y paterneras, por eso conjuga el cine de autor, grandes éxitos de taquilla y propuestas para los más pequeños, sin olvidarnos de nuestros cortometrajes, que este año se podrán disfrutar en los cines Kinépolis Paterna, un escaparate excepcional”.

Del mismo modo, Segura ha querido subrayar que “entre las proyecciones de esta edición no solo contamos con clásicos que están de aniversario, sino también con películas españolas estrenadas en 2025, aclamadas por crítica y público, que nuestros vecinos y vecinas podrán disfrutar de manera gratuita, acompañadas de coloquios y presentaciones”.

La formación vuelve a estar muy presente en el Festival de Cine de Paterna. El director Nacho Ruipérez impartirá, el jueves, 5 de febrero, a las 11:00 horas, su clase magistral sobre cortometrajes en el IES Henri Matisse, que irá dirigida al alumnado. El curso animará a los y las asistentes a dirigir y rodar un corto durante la semana, que podrán presentar para su proyección antes del pase especial del sábado, 14 de febrero.

Imagen de archivo de la edición pasada sobre actividades del Festival de Cine Antonio Ferrandis de Paterna saliendo a la calle / A.P.

Ese mismo día, a las 20:00 horas, se presentará “La Recordà”, el último capítulo de la docuserie “Orígens”, producida por la Federació d’Interpenyes de Paterna en colaboración con el Ayuntamiento. Se cierra así la trilogía dedicada a los orígenes de Paterna como “Ciutat del Foc”, que se ha proyectado en el Festival durante las dos últimas ediciones.

El viernes, 6 de febrero, comienzan las proyecciones en el Gran Teatro Antonio Ferrandis. A las 18:30 horas, a película “Batman: La lego película” (Chris MacKay, 2017) dará paso a un fin de semana dedicado a la infancia. Antes, a partir de las 17:30 horas, los niños y niñas podrán disfrutar de una animación infantil en la que el superhéroe y el popular juego de construcción serán los protagonistas.

A esa misma hora, en la Escuela Superior de Arte y Diseño LABA, el director valenciano Paco Plaza impartirá una masterclass sobre las claves del sector audiovisual.

El primer fin de semana del Festival nos propone un emocionante y nostálgico viaje en el tiempo con “Regreso al futuro” (Robert Zemeckis, 1985). El sábado, 7 de febrero, a las 17 h, la plaza del Ejército Español acogerá actividades que acercarán las técnicas cinematográficas a los más pequeños. A las 19:00 h, en la Sala de Exposiciones Josep Herrero “Jeroni”, se inaugurará la exposición sobre “Regreso al futuro” como preámbulo a la proyección de la cinta en formato analógico de 35 mm.

El mítico coche de Regreso al Futuro, en Paterna

El DeLorean aparcará en la plaza Ingeniero Castells el domingo, 8 de febrero, a partir de las 11 h, durante la Fiesta Infantil del Cine, que seguirá la temática de la película de Zemeckis. Photocall, actividades, camas elásticas y un túnel del tiempo divertirán a los más pequeños, que podrán cantar y bailar las canciones más emblemáticas de la trilogía en el concierto de Mr. Fem.

Por la tarde, a las 18 h, el Gran Teatro Antonio Ferrandis presenta “Aladdin: Un musical mágico”, un espectáculo que recrea la historia del famoso ladrón, sus amigos el genio, la alfombra y Abú y la princesa Jazmín. Las entradas se pueden conseguir en el horario habitual de taquillas del teatro y en Sacatuentrada.es.

El Delorean, coche del Regreso al Futuro. / L-EMV

La segunda semana del festival abrirá con su plato fuerte. El lunes, 9 de febrero, los diez cortos finalistas de la Sección Oficial del Festival se proyectarán en los Cines Kinépolis a las 18:00 horas. Un día después, el martes, 10 de febrero, a las 20:00 horas, la multisala de Paterna acogerá también lugar el preestreno de la esperada cinta de terror “El vestido” (2026), con la presencia de su director, Jacob Santana. Las entradas se sortearán en las redes sociales del Festival.

La mítica “El viaje de Chihiro” (Hayao Miyazaki, 2001) cumple un cuarto de siglo y, para celebrarlo, el Festival de Cine de Paterna ha programado una proyección especial el miércoles, 11 de febrero, a las 18:30 horas, que irá precedida de animaciones y cosplay en el Gran Teatro Antonio Ferrandis.

Para celebrar las tres décadas de la película “Tesis” (Alejandro Amenábar, 1996), está programada su proyección en el Gran Teatro Antonio Ferrandis el jueves, 12 de febrero, a las 18:30 horas. Como prolegómeno al visionado de la cinta, sus protagonistas, Eduardo Noriega, Fele Martínez y Ana Torrent, volverán a reunirse para participar en un coloquio moderado por el periodista Pau Gómez.

Mesa redonda, en femenino

El compromiso social del Festival de Cine de Paterna continúa en su edición número once, esta vez reuniendo en una mesa redonda a importantes mujeres de la industria cinematográfica valenciana para debatir entorno a la mirada femenina en el cine español y el papel fundamental de nuestras profesionales. El evento tendrá lugar el viernes, 13 de febrero, a las 18:30 horas, en el Gran Teatro Antonio Ferrandis y contará con la participación de la directora Avelina Prat, la actriz Marina Guerola y la productora Paloma Mora, con la conducción de Celia Cuenca. Tras la mesa redonda se proyectará “Una quinta portuguesa” (Avelina Prat, 2025), que compite en las categorías de Mejor Guion Original, Mejor Actor y Mejor Actriz de Reparto en los Goya 2026.

Para finalizar la jornada, y aprovechando la efeméride del “viernes 13”, a las 22:30 horas celebraremos el 35 aniversario del estreno de “El silencio de los corderos” (Jonathan Demme, 1991), uno de los grandes clásicos del cine de terror que ese día cumplirá exactamente 35 años desde su estreno.

Entrega del premio

El sábado, 14 de febrero, el Festival de Cine de Paterna cierra su decimoprimera edición con una programación de lujo. A las 17:30 horas se proyectará en los cines Kinépolis “La Cena” (Manuel Gómez Pereira, 2025), protagonizada por Alberto San Juan, Premio Especial Antonio Ferrandis 2026. Ganadora del Feroz a Mejor Película de Comedia, la cinta es una de las grandes favoritas de la 40 Edición de los Premios Goya, y compite en categorías como Mejor Película, Mejor Guion Adaptado y Mejor Actor, por la interpretación de San Juan.

Esa misma noche, a las 21:00 horas tendrá lugar la Gala del Festival en el Gran Teatre Antonio Ferrandis, en la que el actor recibirá su galardón y conoceremos los cortometrajes ganadores del certamen. El evento lo conducirán los presentadores valencianos Víctor Vidal y Elena Riego.

Las entradas e invitaciones para los eventos y proyecciones se podrán conseguir en la Oficina de Turismo, ubicada en el número 3 de la calle Mayor o en el stand itinerante que recorrerá los barrios de la ciudad.