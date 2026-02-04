Foios aumenta su presupuesto un 4,47% y llega a los 7,4 millones de euros

El Ayuntamiento de Foios ha aprobado en el pleno ordinario de enero los presupuestos municipales para 2026, que ascienden a 7,4 millones de euros, lo que supone un incremento del 4,47% respecto a las cuentas del año anterior. Los presupuestos han salido adelante con los votos a favor del equipo de gobierno, formado por Compromís (6) y PSPV-PSOE (3), pero en contra ha votado el Partido Popular (4).

Según destaca el concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Foios, Marc Jiménez Agulló, “estos presupuestos ponen en el centro a las personas, refuerza los servicios públicos y responde a las necesidades reales de los 8.000 foieros y foieras”. El documento mantiene el equilibrio económico entre ingresos y gastos, cumpliendo la normativa y garantizando la sostenibilidad financiera del municipio. “Son unas cuentas prudentes, realistas y pensadas para continuar avanzando, pero sobre todo son unos presupuestos que miran a las personas, con una vertiente inminentemente social que mejoran los servicios municipales”, ha añadido Jiménez i Agulló.

El capítulo de personal, que representa el 41,64% del presupuesto, crece un 3% para garantizar que los servicios municipales, como por ejemplo limpieza, atención social, policía local, administración, educación y cultura, disponen de los recursos humanos necesarios para atender a la ciudadanía con calidad.

Barrio de Cuiper de Foios. / Google

El capítulo de bienes y servicios, con 2,76 millones de euros del total, refuerza contratos esenciales para el día a día del municipio de Foios: limpieza viaria, limpieza de edificios públicos, ayuda a domicilio, gestión del polideportivo y la piscina, así como actividades culturales y festivas como las Fallas.

En cuanto a las inversiones, que suponen 485.500 euros del presupuesto, se han destinado a obras en la vía pública y entornos urbanos, como por ejemplo el asfaltado de calles, la mejora de la accesibilidad y la adecuación de los entornos escolares (180.000 euros); equipamientos culturales, deportivos y sociales de edificios municipales (150.000 euros); eficiencia energética e instalaciones fotovoltaicas (100.000 euros); parques infantiles, mobiliario urbano y espacios públicos (40.000 euros), entre otras actuaciones.

Las transferencias corrientes mantienen la mayoría de ayudas y subvenciones, y se incrementan las aportaciones a programas como PIES, los comedores escolares y el apoyo a CAM Santa Cecília.

Un presupuesto que crece para mejorar la vida de la ciudadanía

Los ingresos municipales aumentan gracias, sobre todo, a las aportaciones de otras administraciones, que crecen en 361.310 euros. También se incrementan los ingresos por licencias de obra y los intereses bancarios. A pesar de la bajada del IBI urbano, que supone una reducción de más de 52.000 euros, el consistorio mantiene una fiscalidad moderada que alivia la carga de las familias.

Foios, con 8.000 habitantes, continúa consolidando un modelo de gestión que busca equilibrar el crecimiento con la calidad de vida y la proximidad en los servicios.

En ese sentido, el alcalde de Foios, Sergi Ruiz' Alonso, ha manifestado que “estos son unos presupuestos de consolidación, control y preparación para el futuro, que consolidan los servicios municipales, mantienen la disciplina financiera después de un intenso ciclo de esfuerzo inversor y prepara al Ayuntamiento de Foios para el siguiente periodo de planificación estratégica, garantizando a la vez la sostenibilidad económica y la mejora continuada de las infraestructuras públicas”.