El Ayuntamiento de Foios pedirá un estudio urgente sobre la caída del cultivo de chufa en la DOP Chufa de València

El Ayuntamiento de Foios reclamará a la Conselleria de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca que realice un estudio urgente sobre la caída del rendimiento del cultivo de la chufa en el ámbito de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Chufa de València, que ha pasado de los 1.388 kg por hanegada en 2020 a los 1.178 kg por hanegada en 2024 de media, lo que supone una bajada acumulada superior al 15%. La moción, que ha sido presentada a petición de La Unió Llauradora i Ramadera, ha sido aprobada por unanimidad en el pleno municipal de enero.

La concejala de Agricultura y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Foios, Amparo Pérez, ha manifestado que “los datos muestran una evolución preocupante de las cosechas entre 2020 y 2024, ya que mientras la superficie cultivada con chufa dentro del ámbito de la DOP se ha reducido aproximadamente un 18%, la producción total ha disminuido cerca de un 31%, lo que significa que no solo ha caído el rendimiento por la disminución de terreno con cultivo, sino que hay otros grandes factores que afectan a nuestros agricultores y agricultoras y ponen en peligro la viabilidad de la chufa, por eso, pedimos este estudio agronómico y económico integral”.

Estudio realizado por la UPV

En concreto, con la moción aprobada, el consistorio insta a la Conselleria a impulsar y financiar un estudio público, con carácter prioritario, sobre la bajada continuada del rendimiento del cultivo de la chufa en el ámbito de la DOP Chufa de València, elemento fundamental del sistema agrario, económico, social y cultural de l’Horta Nord, así como una señal de identidad del territorio.

Campos de chufa en Foios. / A.F.

También se solicita que este estudio sea encargado a la Universitat Politècnica de València (UPV), con un enfoque agronómico y económico integral, y que cuente con la colaboración del Consejo Regulador de la DOP Chufa de València y de las organizaciones profesionales agrarias representativas del sector productor.

En ese sentido, el Ayuntamiento de Foios reclama que el estudio identifique con rigor las causas técnicas, ambientales y económicas de la pérdida de rendimiento de la chufa en toda la superficie amparada por la DOP Chufa de València, así como que se propongan medidas concretas de carácter técnico, de gestión y de apoyo público que permitan mejorar la productividad, la rentabilidad de las explotaciones y la sostenibilidad del cultivo de manera eficaz.