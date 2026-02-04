Godella moderniza el Bono Comercio con formato digital y 300 bonos adicionales

El Ayuntamiento de Godella ha firmado el nuevo convenio del Bono Comercio con la Cámara de Comercio de Valencia, en un acto celebrado entre el alcalde de Godella, José María Musoles, y el presidente de la Cámara de Comercio de Valencia, José Vicente Morata. "Este acuerdo refuerza la apuesta municipal por el comercio local, la sostenibilidad y la cohesión social", expresan desde el consistorio.

La firma del convenio permitirá modernizar el sistema del Bono Comercio, eliminando las tarjetas de plástico y apostando por un formato digital más eficiente y respetuoso con el medio ambiente. Gracias a este avance, elayuntamiento podrá emitir 300 bonos adicionales, al destinarse el ahorro generado directamente a ampliar el número de beneficiarios.

Uno de los ejes principales del nuevo convenio es el refuerzo del programa dirigido a las personas mayores de 65 años, que contará con un mayor número de bonos y con atención personal específica, con el objetivo de reducir la brecha digital y facilitar el acceso a esta iniciativa a quienes más lo necesitan.

Además, en esta edición del Bono Comercio se ha establecido como criterio prioritario que los beneficiarios estén empadronados en Godella, garantizando así que los recursos municipales reviertan directamente en los vecinos y vecinas del municipio y en su tejido comercial de proximidad.

Se ha incrementado el presupuesto económico

Durante la presente legislatura, el Ayuntamiento de Godella ha incrementado en 50.000 euros la partida destinada al Bono Comercio, alcanzando los 150.000 euros, lo que supondrá un impacto económico estimado de 300.000 euros en los comercios y establecimientos hosteleros del municipio.

El alcalde de Godella, José María Musoles, ha destacado que “el Bono Comercio es una herramienta clave para dinamizar la economía local, apoyar a nuestros comerciantes y hosteleros y ayudar directamente a las familias de Godella. Con este nuevo convenio damos un paso adelante en modernización, sostenibilidad y reafirmamos nuestro compromiso con nuestros comerciantes y hosteleros”.

Desde el consistorio se pone en valor que Godella destina al Bono Comercio una inversión superior a la de municipios con mayor población como Burjassot (92.500 euros), Paterna (50.000 euros) o Alboraia (56.000 euros), lo que evidencia una clara prioridad política por el comercio de proximidad y la economía local.

Novedades de la edición 2026

La campaña de 2026 incorpora importantes novedades. En primer lugar, tendrán preferencia las personas empadronadas en Godella en el acceso a los bonos. Asimismo, se modernizará el sistema de gestión de los bonos, que pasará a realizarse mediante una aplicación con código QR. Esta mejora permitirá reducir los gastos bancarios y el uso de plástico, destinando el ahorro obtenido a poner a disposición de la ciudadanía de 300 bonos adicionales, tanto para la venta general (200 bonos) como los reservados para personas mayores (100 bonos).

Las personas mayores seguirán contando con atención presencial, pudiendo recibir el código QR en formato físico si así lo desean, garantizando la accesibilidad al programa.

La firma del convenio permitirá modernizar el sistema del Bono Comercio. / A. G.

Funcionamiento de la campaña

Cada bono tendrá un valor de 50 euros, de los cuales la persona consumidora aportará 25 euros y el ayuntamiento subvencionará los 25 euros restantes.

Las personas empadronadas en Godella, mayores de 18 años, podrán adquirir un máximo de dos bonos por DNI/NIE del 16 al 22 de febrero de 2026, a través de la web oficial de la campaña.

Los bonos se concederán por orden de solicitud, siempre que se cumplan los requisitos establecidos en las bases, sin superar en ningún caso el crédito autorizado.

En caso de que, finalizado el plazo, existan bonos sobrantes, se abrirá un nuevo periodo de adquisición a partir del 23 de febrero de 2026, en el que podrán participar personas no empadronadas en el municipio.

Personas mayores de 65 años

Como en otras ediciones se reservarán bonos para personas mayores de 65 años, que podrán adquirirlos de manera presencial. Para ello, deberán solicitar cita previa el 16 de febrero de 2026 en Villa Teresita (C/ Major, 83), en horario de 9.30 a 14 horas.

Será necesario aportar una fotocopia del DNI y el pago no podrá realizarse en efectivo. La compra solo podrá ser efectuada por una tercera persona en el caso de imposibilidad de desplazamiento, y siempre mediante poder notarial de representación.

Si el 17 de febrero de 2026 quedaran citas disponibles, se asignarán sin tener en cuenta el requisito de empadronamiento. Los bonos reservados para mayores de 65 años que no sean adquiridos en los plazos establecidos se ofrecerán posteriormente al público general.

Dos fases de la campaña

La adquisición de bonos por parte de personas empadronadas se realizará en dos fases:

