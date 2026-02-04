La III Feria del Chocolate y el Porrat de Sant Blai reúnen a más de 150.000 personas en Torrent

Torrent ha cerrado con un balance "extraordinariamente positivo" la celebración conjunta de la III Feria del Chocolate y el tradicional Porrat de Sant Blai, que durante cinco días han convertido la ciudad en un gran espacio de encuentro, gastronomía y tradición. En total, más de 150.000 personas han pasado por los distintos espacios habilitados en la Avenida al Vedat, la Calle Ramón y Cajal, la Plaza Corts Valencianes y el parque de Moralets.

Durante estas cinco jornadas, Torrent se ha consolidado como capital del chocolate y de las tradiciones populares, atrayendo a miles de visitantes tanto de la ciudad como de municipios vecinos, que han disfrutado de una amplia oferta de productos artesanos, gastronomía, actividades culturales y propuestas para todos los públicos.

La alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, ha valorado el desarrollo de ambas celebraciones y la respuesta ciudadana: "El éxito de esta edición demuestra que la combinación de la Feria del Chocolate con el Porrat de Sant Blai es un acierto. Hemos vivido días de calles llenas, familias disfrutando juntas y un ambiente extraordinario que refuerza el sentimiento de ciudad".

Juanfran Pérez Llorca visita la Fira de Sant Blai de Torrent / Miguel Angel Montesinos

Folgado ha destacado también el impacto social y económico de los eventos: "Más de 150.000 personas han participado en la Feria del Chocolate y el Porrat de Sant Blai, lo que supone un importante impulso para el comercio local, la hostelería y para la proyección de Torrent como ciudad dinámica y acogedora".

Programación para todos los públicos

La III Feria del Chocolate arrancó el pasado 30 de enero con una inauguración multitudinaria, encabezada por la alcaldesa y acompañada por las asociaciones festivas, las Falleras Mayores de Torrent y sus Cortes de Honor, así como numerosas comisiones falleras, en un acto cargado de tradición, color y sentimiento torrentino. La mascota Bollet, símbolo ya inseparable de la feria, volvió a ser uno de los grandes atractivos para el público infantil y familiar.

Feria del Chocolate de Torrent. / L-EMV

A lo largo de los cinco días, la feria ha contado con la participación de destacados expositores chocolateros y gastronómicos, entre ellos Pastelería La Plaza, Chocolates Xoco & Vero, Chocolates Rafael Andreu, R. Masilla S.A., Xocolates Escufí y otros productores de referencia, además de puestos de quesos, embutidos y productos gourmet, que han convivido con la oferta tradicional del Porrat de Sant Blai.

La programación de actividades ha sido uno de los grandes pilares del éxito, con showcookings, catas, talleres infantiles diarios, animación itinerante, zonas de juegos y repartos de chocolate caliente, que han mantenido una alta afluencia de público durante toda la celebración.

Citas consolidadas en el calendario de Torrent

La celebración durante cinco días y su coincidencia con festividades tan arraigadas como l’Entrada de la Flor, la Candelaria y Sant Blai han reforzado el carácter popular y festivo de ambos eventos.

“La Feria del Chocolate y el Porrat de Sant Blai son un claro ejemplo de cómo unir tradición, gastronomía, comercio y fiesta popular. Seguiremos apostando por iniciativas que hagan de Torrent una ciudad viva, atractiva y referente en la comarca”, ha concluido la alcaldesa.

Con este balance, el Ayuntamiento de Torrent comienza ya a trabajar en futuras ediciones con el objetivo de seguir mejorando unas celebraciones que, año tras año, continúan creciendo y atrayendo a miles de visitantes.