Los municipios del Túria reclaman una comisión mixta para abordar la reconstrucción integral del Parque Natural

Los municipios vinculados al Parque Natural del Túria se han reunido este miércoles, con carácter extraordinario, en el salón de plenos del Ayuntamiento de Manises para la celebración de la 28ª Asamblea General de la Asociación de Municipios Vinculados al Parque Natural del Túria. En el encuentro se han abordado las actuaciones e inversiones previstas por las administraciones autonómica y estatal en el parque tras el desastre provocado por la dana del 29 de octubre de 2024.

Actualmente, la presidencia está a cargo del alcalde de Riba-roja, Robert Raga, y la vicepresidencia a cargo del concejal de Medio Ambiente al Ayuntamiento de Manises, Rafael Mercader. Han asistido representantes de los municipios de València, Quart de Poblet, Manises, Paterna, Vilamarxant, Pedralba, l'Eliana, y Riba-roja, además del director del Parque Natural del Túria, la representante de la Confederación Hidrográfica del Júcar, la Coordinadora de Bosques del Turia y la Fundación Limne.

Tanto la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) como la Generalitat Valenciana han informado de los trabajos que se están realizando a lo largo del cauce. Por parte de la CHJ, la actuación se centra en la eliminación de la caña y la retirada de acopios arrastrados por la riada, así como en la construcción, a partir de finales de febrero, de siete pasarelas peatonales, que tendrán carácter inundable, para facilitar el paso del agua. Mientras, la Dirección del Parque Natural ha informado de la redacción del proyecto de los cuatro badenes inundables, dos en Vilamarxant y otros dos en Riba-roja que se construirán próximamente y ha anunciado futuras actuaciones en los términos de Manises, Paterna y Quart de Poblet.

La preocupación se centra ahora en el futuro de este enclave natural, concretamente en los usos y en el mantenimiento del parque. Un elemento clave es la colocación de malla geotextil para evitar la proliferación de la caña invasora de cara a la primavera. Hasta la fecha, esta actuación está recayendo en los ayuntamientos, muchos de los cuales no disponen de medios económicos ni técnicos para llevarla a cabo.

Creación de una comisión mixta

Por ello, los municipios han vuelto a poner sobre la mesa la necesidad de conocer “el proyecto global de actuaciones e inversiones que llevan a cabo las administraciones competentes”. En este sentido, se ha elevado la exigencia para “la creación de una comisión mixta que resuelva los problemas técnicos y mapee todas las actuaciones e inversiones previstas en el Parque Natural”, ha subrayado el presidente de la Asociación y alcalde de Riba-roja de Túria, Robert Raga, quien ha matizado, “el PNT es una gran oportunidad. A pesar de la gravedad, la Dana nos ha ofrecido la posibilidad de actuar en todo su conjunto”.

En este sentido se ha trasladado una doble preocupación; por un lado, el riesgo latente de incendios forestales y por otro ‘las zonas de baño’, actualmente afectadas por el cambio de la morfología del Túria tras la dana. Respecto a este punto, se ha propuesto la intervención del Consorcio Provincial de Bomberos, dependiente de la Diputación de Valencia, para examinar el cauce y establecer qué zonas generan peligro y serían prohibidas y cuáles podrían habilitarse para este uso.

También se ha aprobado trasladar a la Junta Rectora del Parque Natural del Túria la petición de elaboración de un proyecto de conexión del Túria con el Parque de las Hoces del Cabriel, “sería un itinerario único y singular, de gran interés turístico y paisajístico, que mostraría la riqueza de la zona desde Valencia hasta la frontera con Castilla La Mancha”, señala Raga.

La Asociación ha mostrado su inquietud por la afectación de la nueva cartografía del dominio público hidráulico a las parcelas privadas y ha expuesto la necesidad de reunir a los propietarios afectados para informarles del futuro de sus tierras, aspecto que recae en los Ministerios de Agricultura y Medio Ambiente.

Los integrantes han tratado la aprobación de los nuevos estatutos que regirán el funcionamiento de la asociación durante los próximos años. / L-EMV

Nuevos estatutos

Por otro lado, los integrantes han tratado la aprobación de los nuevos estatutos que regirán el funcionamiento de la Asociación de Municipios Vinculados al Parque Natural del Túria durante los próximos años. El nuevo texto incluía una modificación del artículo 8, en relación con la presidencia, abre la posibilidad a los municipios interesados en ostentar el cargo, durante un periodo de dos años, para que presenten su propuesta, con independencia al criterio de rotación por orden alfabético, que recogían los anteriores Estatutos.

Otro de los puntos modificados, referente al artículo 6, hace referencia a la composición de la asociación, cuya modificación recoge como socios de pleno derecho a los ayuntamientos que integren la Asociación y estén dentro del Área de Protección del Parque Natural del Túria. El nuevo texto incluye también en la Disposición Adicional que tras un periodo electoral o moción que suponga un cambio de cualquier corporación local, a instancia de cualquiera de sus socios, se convocará Asamblea General extraordinaria con el objeto de ratificar los cargos y representaciones de los ayuntamientos en la asociación.

Una vez se remitan los acuerdos plenarios por parte de los distintos ayuntamientos que integran la asociación, se convocará una asamblea extraordinaria para elegir la presidencia y los cargos establecidos.

Entidad colaboradora

En el transcurso de la Asamblea, la Asociación ha aprobado la integración de l’Aliança per l’ Emergència Climàtica de Paterna, L’Eliana y San Antonio de Benagéber como entidad colaboradora, tras la solicitud formal de adhesión presentada. Esta plataforma, integrada por más de 30 entidades, entre las que figuran asociaciones de vecinos, culturales, recreativas o ecologistas de los tres municipios, ha manifestado su interés de participar en este órgano para trasladar las inquietudes ciudadanas respecto al presente y futuro del parque.