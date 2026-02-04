El PSPV de Torrent llevará a Folgado a la Justicia por la negativa de debatir la cuestión de confianza en el pleno

El PSPV de Torrent presentará un recurso contencioso-administrativo en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) para denunciar lo que consideran una negativa "arbitraria", que merma el derecho a la representación política en las instituciones públicas que los socialistas señalan que se está vulnerando en Torrent. Concretamente, el grupo municipal del PSPV acusa a la alcaldesa Amparo Folgado (PP) y presidenta del pleno de bloquear las iniciativas políticas de la oposición, tras rechazar el debate de una moción que tenía que ver con una cuestión de confianza.

"No queremos judicializar la política en Torrent, pero no vamos a dejar que invadan nuestros derechos de representación", ha sentenciado esta mañana el portavoz socialista, Andrés Campos (PSPV) durante una rueda de prensa celebrada en el consistorio. "Nos están robando el debate político y la única razón es la incapacidad del gobierno de PP y Vox de sacar adelante presupuestos y cuestiones importantes por la minoría con la que gobiernan", considera Campos. Por eso, presentarán un recurso contencioso-administrativo contra lo que para ellos es "una falta democrática".

Antecedentes

La moción a la que se refiere el principal partido de la oposición en Torrent es una que presentaron junto a Compromís y que instaba a la alcaldesa a ligar la aprobación de los presupuestos (todavía en el aire) y la modificación del reglamento orgánico del pleno a que se sometiera a una cuestión de confianza. Si luego saliera adelante o no y se ejecutara o no, es competencia exclusiva de la presidencia del pleno, es decir, la alcaldesa.

Sin embargo, Folgado se escudó en un informe recomendatorio emitido por el secretario municipal para rechazar el debate de la moción, lo que enfadó a la oposición que abandonó el pleno en bloque. Posteriormente, los partidos de la oposición presentaron un recurso de amparo por esta cuestión que ahora elevarán a la justicia.

¿Qué pretenden conseguir? Conscientes de que probablemente los plazos administrativos no permitan que la moción se debata finalmente, el PSPV quiere enviar un mensaje: "No podemos ni queremos permitir que se hurte la posibilidad de un debate democrático y político de manera arbitraria", defienden y quieren "frenar la deriva totalitaria del gobierno del PP y Vox y decir hasta aquí". Y es que, siguen, "la mayoría de las mociones que se debaten en pleno no tienen oficio jurídico y son mandatos políticos, y en el mismo pleno se debatió una política referente a la CHJ. Con todo, esta propuesta nuestra se vetó", lamentan.