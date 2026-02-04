Retiran las vallas publicitarias ilegales de la CV-300 entre Foios y Albalat
La conselleria ha aprovechado las obras del carril ciclopeatonal para eliminar los carteles que incumplen la normativa
Adiós a la publicidad ilegal en las carreteras de l'Horta Nord. Aprovechando las obras del nuevo carril ciclopeatonal entre Foios y Albalat dels Sorells, la Consellería de Infraestructuras está ordenando la retirada de los paneles publicitarios instalados de manera irregular en los campos que bordean la CV-300. Así lo ha explicado el propio alcalde de Foios, Sergi Ruiz (Compromís), con un vídeo en sus redes sociales, donde se muestra que ya se ha retirado parte de estas vallas.
Según afirma el primer edil, "la proliferación de estos carteles publicitarios no solo genera un riesgo de distracción para los conductores, sino que también tienen un fuerte impacto visual sobre el paisaje y afean nuestro pueblo y el medio natural.La proliferación de estos carteles publicitarios no solo genera un riesgo de distracción para los conductores, sino que también tienen un fuerte impacto visual sobre el paisaje y afean nuestro pueblo y el medio natural".
Contra la Ley de carreteras
Pero lo más importante es que va en contra de la normativa. Según el Artículo 36 de la Ley de Carreteras de la Comunitat Valenciana, está terminantemente prohibido realizar publicidad en cualquier lugar visible desde la zona de dominio público de las carreteras fuera de los tramos urbanos Esta restricción busca evitar que cualquier anuncio pueda captar o distraer la atención de los conductores que circulan por la vía. La normativa prohíbe la instalación de anuncios, carteles o vallas, salvo aquellos de carácter institucional, informativo o indicativo que cuenten con la autorización expresa de la administración competente.
Algunos municipios, como Meliana o Rafelbunyol, cuentan con su propia ordenanza reguladora que incluye sanciones.
