De símbolo navideño a acabar en una rotonda del polígono

De ser el símbolo navideño en pleno centro de la ciudad, a acabar en una rotonda de un polígono industrial, aunque con vida. Ese es el destino del abeto usado por el Ayuntamiento de Torrent como árbol de Navidad en Fiestas. Con motivo del Día del Árbol en la Comunitat Valenciana el consistorio ha dedidido plantar el abeto en la rotonda situada en la confluencia de las calles Palmiters, Rajolers y dels Carnissers, en el polígono industrial Mas del Jutge.

Se trata del mismo árbol que ha adornado durante el pasado periodo navideño la Plaza Mayor de la ciudad, junto a la Torre, y que ahora ha sido trasladado de forma definitiva a este enclave estratégico del área industrial, donde pasará a formar parte del arbolado urbano de Torrent.

La actuación ha sido impulsada por la delegación de Medio Ambiente, que continúa así con su política de reutilización sostenible de los árboles de Navidad de gran formato. En este sentido, el consistorio ya realizó una acción similar con el abeto utilizado en las Navidades de 2023 y 2024, que actualmente se encuentra plantado en la rotonda de la Ronda Vicent Pallardó con Barcelona ’92, en el barrio de Parc Central.

El abeto en la rotonda. / A.T.

El concejal de Medio Ambiente, José Francisco Gozalvo, ha destacado que esta iniciativa “refleja el compromiso del Ayuntamiento con una gestión responsable y sostenible de los recursos naturales”, y ha subrayado que “en lugar de retirar estos árboles una vez finalizadas las fiestas, se les da una segunda vida integrándolos en espacios públicos de la ciudad”.

Gozalvo ha señalado también que este tipo de acciones “permiten aumentar la masa verde del municipio, mejorar la calidad ambiental de zonas urbanas e industriales y concienciar a la ciudadanía sobre la importancia de cuidar y preservar el entorno natural”.

Apadrina un árbol

Desde el área de Medio Ambiente se recuerda que el Día del Árbol es una fecha especialmente significativa para promover valores como la sostenibilidad, la lucha contra el cambio climático y la mejora de los espacios verdes, aspectos que forman parte de las líneas estratégicas del Ayuntamiento de Torrent en materia ambiental.

Por esa razón, el consistorio ha colaborado un año más en la iniciativa “Apadrina un Árbol” organizado junto a la AVV El Vedat y Voluntariat Torrent Verd.

Con la plantación definitiva de este imponente abeto, el polígono Mas del Jutge gana un nuevo elemento paisajístico que contribuirá a embellecer el entorno y a reforzar la presencia de arbolado en una de las principales áreas industriales del municipio.