En ocho semanas, el Ayuntamiento de Torrent instalará un nuevo salvaescaleras en el CEIP San Pascual tras la avería

El Ayuntamiento de Torrent ha iniciado el procedimiento para sustituir el salvaescaleras del CEIP San Pascual, una vez confirmada su avería irreversible por parte de la empresa especializada. Con esta actuación, el consistorio reafirma su compromiso con la accesibilidad, la igualdad de oportunidades y la mejora constante de las infraestructuras educativas del municipio.

En cuanto hubo constancia de esta avería, la concejalía de Educación del Ayuntamiento de Torrent trasladó la incidencia a la empresa municipal de mantenimiento Nous Espais, que dio parte a la empresa reparadora, la cual se desplazó al colegio para realizar una diagnosis técnica. La empresa confirmó al Ayuntamiento que, para su arreglo, se precisaban unas piezas específicas, las cuales procedían a solicitar y trasladar presupuesto a la concejalía de Educación. Pasado un mes, y tras la insistencia del consistorio, la empresa reparadora asegura que el mecanismo presentaba daños que impedían su reparación. Ese mismo día se informó al centro educativo de la situación y se iniciaron los trámites para solventar el problema.

CEIP San Pasqual de Torrent. / A.T.

Ante la imposibilidad de reparación, la concejalía de Educación inició la búsqueda de presupuestos para proceder a la sustitución del salvaescaleras. Tras las vacaciones de Navidad, se recibieron múltiples ofertas técnicas y económicas, que fueron analizadas detalladamente para que el CEIP San Pascual pudiera seleccionar la opción más adecuada en términos de calidad, seguridad y eficiencia. La decisión final ha sido tomada recientemente por el CEIP San Pascual, en colaboración con la Asociación de Familias del Alumnado (AFA) del colegio tras valorar la solución que consideró más idónea de entre las que trasladó el Ayuntamiento de Torrent al centro educativo.

Compromiso institucional: nuevo salvaescaleras en 8 semanas

El Ayuntamiento de Torrent confirma que se procederá a la sustitución completa del salvaescaleras por un dispositivo nuevo, cumpliendo con todos los estándares actuales de accesibilidad y seguridad. El proceso completo – contratación, fabricación e instalación – contará con un plazo estimado de 8 semanas, el tiempo necesario según los requisitos técnicos y administrativos establecidos.