Calendario con ilustraciones de 'El barranc ve crescut': la iniciativa de Paiporta para promover el valenciano

El área de Promoción Lingüística AVIVA Paiporta ha editado un calendario ilustrado con imágenes del libro El barranc ve crescut, una obra escrita por alumnado del municipio a raíz de la dana del 29 de octubre de 2024. Con el objetivo de fomentar el uso del valenciano entre jóvenes y niños y niñas, los calendarios se están repartiendo en los centros educativos de Paiporta.

La concejala de Promoción Lingüística, Olga Sandrós, ha destacado que “este calendario es una manera de hacer presente el valenciano en el día a día del alumnado, utilizando una herramienta cotidiana y atractiva que conecta con una experiencia compartida por nuestro pueblo”.

El calendario incorpora las ilustraciones creadas por el artista Alfredo Ugarte Gondra para el libro. / A. P.

El calendario incorpora las ilustraciones creadas por el artista Alfredo Ugarte Gondra para el libro, que acompañan los relatos elaborados por jóvenes de cuarto de ESO y primero de Bachillerato. Esta iniciativa da continuidad al proyecto literario impulsado por el ayuntamiento dentro del Premio de Creación Literaria El barranc ve crescut y se enmarca en las acciones municipales de promoción de la lengua y la cultura valencianas.

Vínculo con la lengua

Sandrós ha subrayado también que “hemos querido aprovechar el valor artístico y simbólico de este libro para seguir trabajando la promoción lingüística desde una vertiente emocional y educativa. Las ilustraciones y los textos son una muestra del talento joven y una herramienta potente para reforzar el vínculo con nuestra lengua”.

Finalmente, la concejala ha señalado que “desde AVIVA continuaremos impulsando iniciativas que lleven el valenciano a las aulas de una manera creativa y cercana, contando con la implicación de los centros educativos y de su profesorado”.