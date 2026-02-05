Las fallas de Torrent reivindican el oficio de artista fallero: así es el cartel 2026

El Ayuntamiento de Torrent presentó en la tarde de ayer la imagen oficial que representará a las Fallas de Torrent 2026, una obra firmada por el reconocido artista fallero e ilustrador Iván Tortajada, en un acto que ha servido también para inaugurar la exposición retrospectiva “IVÁN TORTAJADA. Fent camí” en el Espai Metropolità d’Art de Torrent.

El acto, celebrado en el propio EMAT, ha estado presentado por el concejal de Cultura y presidente de la Junta Local Fallera, Aitor Sánchez, y ha contado con la participación del autor de la imagen y la exposición, Iván Tortajada, la alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, junto a miembros del equipo de gobierno. Al acto, también asistieron; las Falleras Mayores de Torrent 2026, Andrea Adelantado Montoya y Sara Magán Miquel, acompañadas de sus respectivas Cortes de Honor, miembros de la Junta Local Fallera; representantes de las comisiones falleras de Torrent, los capitanes y alféreces moros y cristianos 2026, así como numerosos falleros y falleras, representantes del ámbito cultural y artístico de la ciudad, entre otros vecinos.

El concejal de cultura y presidente de la Junta Local Fallera de Torrent, Aitor Sánchez ejerció de presentador y manifestó que “la presentación de la imagen de las Fallas de Torrent 2026 y la inauguración de esta exposición son una muestra clara de la apuesta de Torrent por el arte, la cultura y el talento fallero. Iván Tortajada representa una manera de entender las Fallas desde el oficio, la creatividad y el respeto a la tradición, pero con una mirada contemporánea y plenamente actual”.

Añadió que “este cartel conecta con nuestras raíces, pero al mismo tiempo mira al futuro. No es solo una imagen anunciadora, es un relato visual que pone en el centro al artista fallero y al proceso creativo, algo fundamental para entender la esencia de nuestra fiesta”.

“La exposición ‘Fent camí’ permite conocer en profundidad la trayectoria de Iván Tortajada y comprender cómo se construye un lenguaje artístico sólido desde el aprendizaje y la evolución constante. Que esta muestra se celebre en el EMAT refuerza el papel de este espacio como un referente cultural en Torrent y como lugar de encuentro entre el arte y la ciudadanía”, añadió Sánchez.

Un cartel que reivindica el oficio de artista fallero

La imagen de las Fallas de Torrent 2026, titulada “Encís creatiu”, pone el foco en la figura del artista fallero como eje central del discurso visual. El propio proceso creativo se convierte en protagonista del cartel, reivindicando un oficio esencial para entender la fiesta, la cultura valenciana y la identidad colectiva.

La obra presenta la silueta de un artista fallero concentrado en el acto de dar vida a una figura femenina, alegoría del arte, la inspiración y el universo creativo fallero, una creación concebida para arder. La composición se articula a través de una diagonal marcada que transmite movimiento e inestabilidad, símbolo de la realidad actual del oficio, amenazado por la precariedad y por factores externos que ponen en riesgo su continuidad.

El tratamiento de la luz refuerza este mensaje: los tonos cálidos dominan la escena, mientras una luz fría incide sobre la pieza en la que trabaja el artista, evocando las largas noches de taller, el silencio y el diálogo íntimo entre creador y obra hasta alcanzar la forma imaginada.

El cartel transmite también la dualidad inherente al oficio de artista fallero. El creador aparece casi hechizado por su propia obra, una creación que le consume, pero de la que no puede ni quiere desprenderse. Esta idea se refuerza a través de una potente metáfora visual: el artista se consume en su obra del mismo modo que lo hace la estructura de madera —el esqueleto de la falla— que la sostiene. Una imagen que remite directamente a la noche del 19 de marzo y que alerta sobre la fragilidad de un oficio que puede desaparecer si no se protege y se valora adecuadamente, tanto por la sociedad como por el propio sector.

En cada falla se depositan vivencias, aprendizajes, tiempo y aspiraciones. El cartel recoge esa esencia del espíritu fallero: una magia que atrapa, emociona y exige una entrega absoluta. De este modo, la imagen no solo anuncia la llegada de la fiesta, sino que invita a reflexionar sobre el valor del proceso creativo, el sacrificio personal que conlleva y la necesidad de preservar el conjunto de artesanías que rodean al arte fallero como parte esencial del patrimonio cultural valenciano.

Identidad local y arraigo fallero

El cartel incorpora elementos profundamente vinculados a la ciudad. El Granerer de Torrent, figura emblemática y muy querida por el mundo fallero, enmarca la composición como principio y final del relato visual. En la parte inferior, la Torre de Torrent actúa como anclaje simbólico al territorio, conectando ciudad, artista y fiesta en una misma narrativa.

Desde el punto de vista técnico, la obra combina dibujo analógico en grafito con pintura digital, uniendo lo físico y tangible con los nuevos lenguajes gráficos, como reflejo de la evolución del arte fallero y de la necesaria adaptación a los nuevos tiempos sin perder la esencia artesanal.

Durante el acto, Iván Tortajada ha destacado que “he querido representar el acto de crear una falla como algo casi mágico. El artista, la obra y la ciudad están conectados. Torrent tiene una identidad muy fuerte dentro del mundo fallero y eso debía sentirse en el cartel, con referentes claros como la Torre o el Granerer, pero también dejando espacio a la emoción y a la interpretación.”

Una exposición retrospectiva: “Fent camí”

La presentación del cartel ha coincidido con la inauguración de la exposición “IVÁN TORTAJADA. Fent camí”, una muestra retrospectiva que ofrece un recorrido amplio, ordenado y coherente por más de una década de evolución artística del autor. La exposición permite adentrarse en el camino creativo de Iván Tortajada, desde sus primeros trabajos vinculados al dibujo y la ilustración hasta su desarrollo en el ámbito del volumen, la pintura y el diseño, mostrando una trayectoria marcada por el aprendizaje continuo y la consolidación progresiva de un lenguaje propio.

La exposición “IVÁN TORTAJADA. Fent camí” podrá visitarse en el EMAT hasta el 27 de marzo. / A. T.

La muestra no se plantea como una simple acumulación de obras, sino como un relato reflexivo que ayuda a comprender el proceso creativo del artista, sus inquietudes y la manera en la que distintas disciplinas dialogan entre sí a lo largo del tiempo. A través del recorrido expositivo, el visitante puede descubrir una selección representativa de su producción en distintos formatos y técnicas, apreciando la versatilidad del artista y la coherencia de su universo visual.

El contenido de la exposición pone en valor el papel central del dibujo como base estructural de su trabajo, el uso del color como elemento constructivo y la composición como herramienta narrativa, permitiendo identificar la evolución de sus recursos formales, la depuración de su lenguaje plástico y la solidez de una trayectoria construida desde el oficio, la experiencia y la investigación artística.

Cultura, Fallas y compromiso con el arte

En su intervención, la alcaldesa de Torrent ha destacado que Iván Tortajada representa el talento, la creatividad y la proyección del arte fallero contemporáneo, subrayando que tanto la exposición como el cartel reflejan a la perfección la combinación de tradición, modernidad y sentimiento que definen a las Fallas de Torrent, “Iván Tortajada ha sabido crecer sin perder las raíces, construyendo un camino desde el oficio, la constancia y el aprendizaje continuo. Esta exposición no es una simple suma de obras, sino un relato vital y creativo que permite comprender su evolución artística y su manera de entender el arte desde el trabajo bien hecho, además de reflejar el vínculo especial que mantiene con Torrent y con espacios como el EMAT”, ha señalado.

Folgado ha explicado que “la imagen de las Fallas de Torrent 2026 no se limita a anunciar una fiesta, sino que invita a sentirla y a pensarla, poniendo en valor el acto de crear como esencia de nuestra tradición. Este cartel es también una reivindicación del artista fallero, de su esfuerzo y de su talento, porque defender el arte fallero es defender nuestra identidad como ciudad y proteger este oficio es una responsabilidad colectiva, sin la cual las Fallas no existirían”.

Con la presentación de esta imagen oficial y la inauguración de la exposición, Torrent da el pistoletazo de salida al camino hacia las Fallas de 2026, reafirmando su compromiso con el arte, la cultura y el reconocimiento del oficio de artista fallero como patrimonio vivo.

La exposición podrá visitarse en el EMAT hasta el 27 de marzo, ofreciendo a la ciudadanía la oportunidad de conocer en profundidad la trayectoria y el universo creativo de uno de los artistas más destacados del panorama fallero actual.