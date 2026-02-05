Una familia con tres menores desahuciada en Catarroja tras reconstruir su casa y sin alternativa habitacional

Una familia vulnerable con tres menores fue desahuciada de su vivienda de Catarroja, que tuvieron que reconstruir sin ayuda tras la dana, ya que el propietario se negó a hacerlo. Es lo que denuncia el Comité Local de Emergencias y Reconstrucción de Catarroja (CLER) : "Se trata de una situación de extrema gravedad que pone en evidencia el fracaso de las instituciones en la hora de garantizar los derechos más básicos, especialmente el derecho a la vivienda y los derechos de la infancia".

Según relatan, fue el pasado miércoles 28 de enero, cuando se ejecutó en una planta baja de la Avenida Rambleta el desahucio de una familia de siete personas, entre ellas tres menores de edad, uno de ellos un bebé, que han quedado sin ninguna alternativa habitacional. El desahucio, aseguran, que se produjo a pesar de existir un informe de vulnerabilidad, "en el primer intento y sin ninguna prórroga ni solución temporal. Desde entonces, tres menores duermen sin casa", señalan.

La vivienda, en planta baja, donde vivía de alquiler la familia desahuciada, resultó afectada por la dana. Según el CLER, el propietario recibió ayudas públicas para su rehabilitación, "pero no las destinó a reparar el inmueble. Fue la propia familia, con el apoyo de personas voluntarias, quienes asumió el esfuerzo económico y material para hacerla habitable. Ahora que la casa está arreglada, se los expulsa, evidenciando una vez más como la vivienda funciona como mercancía y no como derecho, y poniendo de manifiesto la ineficacia de las instituciones públicas y el sistema que las mantiene, que han vulnerado los derechos fundamentales de las personas, dejándolas desprotegidas ante el desahucio del cual han sido víctimas", apuntan.

Pararalización de la prórroga

Este desahucio llega justo después de que el 27 de enero, PP, Vox y Junts paralizaran la prórroga de la suspensión de los desahucios de personas y familias vulnerables sin alternativa habitacional decretada por el Gobierno, una decisión que rcritican desde el CLER. "A pesar de las deficiencias de la moratoria, vigente desde 2020, que solo ha conseguido evitar uno de cada cuatro desahucios de hogares vulnerables los últimos cinco años, acabar con ella supondrá una emergencia humanitaria y el aumento de desahucios de personas vulnerables. Esta decisión política tiene consecuencias vergonzosas que atentan contra la dignidad de las personas: familias en la calle, menores desprotegidos y derechos humanos vulnerados".

Imagen de archivo de un desahucio en València. / Levante-EMV

En el caso de Catarroja, se suma el imput de habitar menores de edad y atentar contra los derechos del niño. "Si en cualquier desahucio hay derechos humanos en juego, cuando hay menores, la situación es más crítica y alarmante, puesto que se están incumpliendo derechos fundamentales de la infancia con la complicidad de las instituciones públicas. No es aceptable que la administración permita que niños y niñas queden sin techo. Ninguna normativa, cabe otro interés particular, propiedad privada, negocio, banco ni fondo buitre puede estar por encima del derecho a una vivienda digna", explican.

El Comité de Reconstrucción también denuncia que el Ayuntamiento de Catarroja "no dispone de soluciones ni siquiera temporales para situaciones de emergencia habitacional. No hay recursos para ofrecer un respiro mínimo, una solución provisional, a cualquier familia que se queda en la calle. Esta ausencia de medidas de urgencia es también una forma de violencia institucional".

Por todo esto, exigen "una solución inmediata para esta familia y reclamamos al consistorio que asuma su responsabilidad: vivienda social, recursos de emergencia, uso de viviendas vacías, expropiación de edificios en manos de bancos, fundes buitre y grandes tenedores, y cualquier medida necesaria para garantizar que nadie quedo sin techo".