Alfafar denuncia que la inacción del Gobierno Central tras la dana afecta la salud mental de sus vecinos

El Ayuntamiento de Alfafar ha advertido de que la decisión del Gobierno Central de desactivar el procedimiento de emergencia tras la dana del 29 de octubre de 2024 está obligando a tramitar la reconstrucción con plazos administrativos ordinarios, una situación que prolonga innecesariamente la emergencia y tiene un impacto directo y grave en la salud mental de la población, especialmente en los barrios más afectados del municipio.

Así lo ha señalado el alcalde de Alfafar, Juan Ramón Adsuara: “Lo que no es admisible es que, después de una catástrofe, se obligue a reconstruir como si estuviéramos en una situación de normalidad administrativa”. En este sentido, ha recalcado que los retrasos actuales no son una decisión municipal, sino la consecuencia directa de un marco impuesto por el Estado.

El alcalde ha explicado que la recuperación de espacios públicos esenciales puede demorarse hasta 24 meses porque el Ayuntamiento se ve obligado a cumplir con un procedimiento ordinario que no responde a un escenario postcatástrofe: “Ocho meses para elaborar un informe técnico que nos exige el propio Ministerio. Ocho meses para una licitación en una plataforma de contratación pública estatal, abierta a toda España. Y ocho meses más para ejecutar una obra compitiendo con el resto de proyectos del país. Ese es el recorrido que se nos impone”, ha detallado.

Gráfica deintervencios psicológicas en Alfafar. / A.A.

“Esto habría sido muy sencillo de evitar si el Gobierno Central hubiera mantenido activo el procedimiento de emergencia, muchos de estos trámites se habrían acortado de forma drástica. Pero esa herramienta se desactivó, y ahora las consecuencias las están pagando nuestros vecinos y vecinas”, ha señalado.

Mientras estos plazos se alargan, barrios como Orba y Alfalares conviven con solares vallados y espacios degradados donde antes había jardines, juegos infantiles y zonas de encuentro para personas mayores, niños y familias. “Esta espera no es neutra. Mantiene viva la sensación de emergencia y dificulta seriamente la recuperación social y emocional de la ciudadanía”, ha explicado el alcalde.

Esta denuncia institucional se ve respaldada por los datos de un Informe de Impacto Psicológico llevado a cabo por los Servicios Sociales municipales, en colaboración con la Universitat de València, que acredita una relación directa entre la lentitud en la reconstrucción, derivada del fin del procedimiento de emergencia, y el deterioro del bienestar emocional de la población.

Según el informe, el daño visible y prolongado en el espacio urbano actúa como un recordatorio permanente del evento traumático, disparando los casos de ansiedad, estrés postraumático y sintomatología depresiva. Los datos reflejan un incremento superior al 600 % en la demanda de atención psicosocial en los meses posteriores a la dana.

932 atenciones psicológicas

Entre diciembre y junio se realizaron 932 atenciones psicológicas, con una evolución claramente ascendente: 40 en diciembre, 43 en enero, 160 en febrero, hasta alcanzar el punto más crítico en marzo con 288 intervenciones, seguido de abril con 248. El informe establece una correlación directa entre este pico de crisis emocional y la ausencia de avances visibles, causada por la imposibilidad de aplicar mecanismos de emergencia en la reconstrucción.

Recreación del proyecto de reconstrucción de parques y jardines en Alfafar. / Ayuntamiento de Alfafar

Desde un punto de vista técnico, el documento advierte de que la destrucción total de espacios verdes en el Barrio Orba constituye un factor de riesgo psicosocial acumulativo. El deterioro urbano funciona como un disparador constante del trauma, manteniendo síntomas de hipervigilancia, ansiedad elevada, alteraciones del sueño y estrés sostenido. La situación se agrava por la alta densidad de población, la ausencia de zonas verdes y la concentración de colectivos vulnerables.

El informe alerta además de que el estrés prolongado está generando conflictos en la convivencia familiar, pérdida de funcionalidad ocupacional y una sensación persistente de inseguridad, y concluye que las dificultades emocionales no disminuirán mientras el entorno urbano continúe dañado y sometido a plazos administrativos ordinarios.

Informe trasladado a Tragsa

Ante este escenario, el Ayuntamiento de Alfafar reclama de forma expresa al Gobierno Central y al Ministerio que permitan reactivar criterios de emergencia en la ejecución de los fondos europeos y las ayudas a la reconstrucción. “No estamos cuestionando la legalidad de los procedimientos, estamos denunciando que alguien decidió volver a la normalidad administrativa cuando la emergencia seguía ahí”, ha insistido.

Como medida prioritaria de salud pública, el consistorio solicita acelerar de forma urgente la reparación de parques y jardines. Con este objetivo, el informe ha sido trasladado a la empresa pública Tragsa como evidencia del impacto real que están teniendo las decisiones del Estado sobre la población.

“La reconstrucción no es solo hormigón”, ha concluido el alcalde. “Es devolver espacios de convivencia, normalidad y esperanza. Y muchas de las demoras que hoy sufrimos se podrían haber evitado si no se hubiera desactivado el sistema de emergencia cuando todavía era imprescindible”.