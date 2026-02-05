Paterna recepcionará La Coma si el Consell recupera la Comisión Mixta de este barrio de acción preferente

Nuevo intento, y esperemos que último, para que el barrio de La Coma pertenezca definitivamente a Paterna. El alcalde de la capital de l’Horta Nord, Juan Antonio Sagredo, así se lo ha trasladado a los representantes de la Asociación de Vecinos del barrio de La Coma en una reunión mantenida, con el objetivo de abordar de forma prioritaria la situación actual de este barrio de acción preferente.

Sagredo, durante el encuentro con Alfredo Muñoz y su pareja, como representantes del colectivo vecinal, y en el que también han estado presentes la teniente alcalde de Presidencia, Eva Pérez y el concejal de Vivienda, Julio Fernández, se han tratado cuestiones fundamentales que afectan al barrio como la vivienda pública, la atención sanitaria del centro de salud, que recordemos que sigue cerrado tras la baja de su personal tras el juicio rápido por amenazas de una paciente y su madre, relacionado también con la seguridad ciudadana y el refuerzo de los servicios de limpieza y mantenimiento.

En este contexto, el Ayuntamiento ha trasladado su postura a la Generalitat Valenciana, que no es otra que su decisión en firme de avanzar en la recepción definitiva del barrio de La Coma, pero con una condición, siempre y cuando se recupere la Comisión Mixta de Seguimiento como órgano estable de coordinación entre administraciones, para abordar de forma integral la situación de este barrio históricamente declarado de acción preferente.

Barrio de la Coma en PaAterna. / L-EMV

En este sentido, el consistorio ya ha dado el primer paso, y además de reunirse con la Asociación de Vecinos de La Coma, ha fijado ya una reunión que se celebrará en las próximas semanas, específica, con la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVHA) para analizar el estado actual del parque de viviendas del barrio y coordinar actuaciones que permitan mejorar las condiciones de habitabilidad y convivencia.

En este sentido, desde el Ayuntamiento se ha reiterado la voluntad de colaboración institucional, pero también la necesidad de que la Generalitat vuelva a implicarse de forma activa y constante en un barrio que requiere una atención específica y continuada por su singularidad social y urbana.

Intento en 2018

No es el primer intento del Ayuntamiento de Paterna para recepcionar este barrio de acción preferente. Ya en 2018, con Carles Martí como concejal de Urbanismo, cuando el PSPV de Sagredo gobernaba en coalición con Compromís, ya se anunció de forma oficial que se pone en marcha realmente el expediente de recepción del barrio, después de que la EVHA ya hubiera incluso presentado haya presentado la documentación necesaria ante el ayuntamiento para iniciar los trámites. «Desde el área de urbanismo nos ponemos a trabajar para agilizar este trámite y que en breve se pueda completar», señalaba Martí.

Un expediente que sin embargo se quedó en el cajón sin poder resolverse, hasta ahora, cuando de nuevo Sagredo, ya gobernando en solitario con la mayoría del PSPV retoma de nuevo esta reivindicación de hace más de 40 años, y acabar con el limbo administrativo.

El ayuntamiento ha recepcionado ya los viales públicos y zonas verdes del barrio, además de asumir el mantenimiento y la prestación de servicios públicos e instalaciones municipales que existen. En este sentido, matizan que el barrio Mas del Rosari-La Coma no está recepcionado de manera íntegra y, por tanto, sigue habiendo espacios y zonas de carácter privado o propiedad de la Conselleria de Vivienda donde el consistorio paternero no puede actuar. Algo que ahora quieren resolver.