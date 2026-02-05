Un proyecto de memoria honra a las mujeres 'de la Cova' de Manises que sostienen la comunidad

Micaela, Juani, Lola, Manuela, Teresa, Isabel, Consuelo, Ángeles, María Dolores, Josefina o Alfonsita no sale en los libros de historia, pero hicieron y hacen historia en su barrio: Sant Francesc y Alameda Park de Manises. La asociación vecinal de esta zona presentó hace unos días el proyecto "Las de la Cova", un homenaje que quiere mirar a las mujeres de la cotidianidad, reconocerlas y sacarlas del olvido.

Unas 400 personas asistieron a un acto de reivindicación que fue también de memoria y justicia histórica. "Este proyecto recupera la memoria de las guardianas de la tradición y la cotidianidad", explica Paula Huerta Badal, una de las impulsoras de este documental y volumen y joven activista.

Fue en esta barriada obrera de Manises donde estas mujeres tejieron su identidad y también la de todo un barrio y todo este legado humano y popular se recoge en un libro testimonial y un documental específico que quiere ser un ejercicio de memoria colectiva.

Y es que fue en una fábrica de Masía la Cova, en Manises, donde estas mujeres lucharon por conservar sus derechos y afianzarlos para quienes vendrán. "Su lucha, su resistencia y su reivindicación nos enseñan que la transformación social, muchas veces, empieza desde los gestos más cotidianos", explica la misma Paula Huerta Badal.

Estas mujeres que honran con estas creaciones "alzaron la voz sin saber que estaban construyendo un camino para todas. Ellas son esas manos que, sin buscar aplausos, tejen la historia de todos nosotros y nos recuerdan que el trabajo colectivo transforma la realidad. Con trabajo, huelgas, pucheros, palabras y hechos conformaron una sociedad del cuidado mutuo que, a día de hoy, persiste en cada barrio", señala la misma fuente.

Dónde conseguir el libro

"Las de la Cova" cuenta la historia de estas y otras tantas mujeres que en las periferias de las ciudades levantaron y mantuvieron un barrio entero. Son las mujeres de delantal, migrantes, trabajadoras, feministas sin saberlo. Un colectivo que, tal como se define en el proyecto presentado, "son la cura de la sociedad".

El libro que recoge los testimonios en primera persona de las luchas sindicales y comunitarias de estas mujeres está disponible en la Asociación Vecinal Barrio Sant Francesc y Alameda Park.