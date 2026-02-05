El viento tumba el vallado del CEIP Orba de Alfafar: susto entre los alumnos de Primaria

Gran susto el que se han llevado los niños y niñas de entre 6 y 12 años que cursan Primaria en el CEIP Orba de Alfafar. En torno a las 13.30 horas, una fuerte racha de viento ha tumbado el vallado que rodea el centro escolar, derribándolo hacia la zona del patio. Se trata de un vallado tipo obra, que rodea la parcela donde están las aulas prefabricadas que acoge al alumnado del colegio Orba, que acabó con graves daños ocasionados por la dana y que está en fase de reconstrucción ante la imposibilidad de reabrir.

La dirección del centro escolar ha mandado un comunicado a las familias avisando de lo sucedido y ofreciendo la posibilidad de poder acudir a por sus hijos, aunque muchos del alumnado han optado por quedarse en el centro hasta las 17 horas, "aunque nos han avisado que no habrá aula oberta y que los niños no podrán salir al patio, se quedarán dentro del aula", señala una de las madres que forma parte de la Ampa.

El vallado en el suelo. / L-EMV

La Ampa asegura que esta situación se veía venir, "porque es un vallado con muy poca consistencia, el típico que ponen en una obra" y tras incidencias como la de hoy "nos sirven para reivindicar una vez más que instalen un vallado consistente y fijo, ya que somos conscientes que vamos a estar en este colegio provisional al menos cinco años hasta que construyan y pongan en marcha el que teníamos", señala.

Desde la Ampa están a la espera de que el centro les comunique si el alumnado puede acudir este viernes a clase, "creemos que no, porque no creo que repongan ya el vallado, aunque estamos a la espera", señala.