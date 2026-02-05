Xirivella construirá un auditorio-refugio con 9,45 millones de euros para proteger a la ciudadanía ante catástrofes

El Pleno del Ayuntamiento de Xirivella ha aprobado la Agenda Urbana de Reconstrucción 2026, una actualización del Plan Urbano de Actuación Municipal aprobado en 2022 que fija la hoja de ruta del municipio para los próximos años y orienta la planificación urbana hacia un modelo más seguro, competitivo y preparado frente a situaciones de emergencia.

Esta decisión responde a la especial vulnerabilidad de Xirivella frente a fenómenos climáticos extremos y a la necesidad de contar con un marco estratégico que permita anticiparse, ordenar prioridades y coordinar las principales inversiones públicas en materia de prevención, resiliencia urbana y protección de la ciudadanía.

La nueva Agenda Urbana de Reconstrucción se alinea con la Agenda Urbana Española y con los compromisos europeos del periodo 2021-2027, y servirá de base para desarrollar las actuaciones necesarias que refuercen la capacidad de respuesta del municipio ante posibles catástrofes naturales.

Plan de Actuación Integrado: la construcción de un auditorio-refugio

En este marco, el Ayuntamiento trabaja en un Plan de Actuación Integrado que articula la respuesta local en torno a una intervención prioritaria: la construcción de un auditorio municipal concebido también como centro-refugio para casos de emergencia. Este equipamiento estratégico de protección civil se ubicará en una nueva parcela dotacional del Sector B y estará diseñado para garantizar la seguridad de la población en situaciones de riesgo. “Se trata de una parcela que, por su volumen y su situación, resulta idónea para ubicar esta inversión”, ha señalado el concejal.

Además,este jueves mismo se ha firmado la convocatoria del fondo FEDER para este proyecto, con una dotación de 9,45 millones de euros, un paso decisivo para hacer realidad esta infraestructura clave para la protección de la ciudadanía y el desarrollo social de Xirivella.

El auditorio-refugio tendrá, además, una marcada dimensión social y cultural, ya que funcionará como espacio de programación cultural, actividades formativas y dinamización del tejido asociativo, reforzando su papel como infraestructura estratégica tanto en situaciones de normalidad como en escenarios de emergencia.

De forma paralela, el equipo de gobierno trabaja ya en actuaciones complementarias que refuercen la prevención y la conectividad segura, como la construcción de una pasarela peatonal y ciclista sobre el río Turia, orientada a mejorar la movilidad sostenible, facilitar rutas seguras de evacuación y conectar el barrio de la Luz con el barrio del Cano. A ello se suma la reforma del edificio del pozo, el de servicios sociales, y la adaptación del proyecto del nuevo CEIP Gregori Mayans a la normativa vigente en materia de prevención de inundaciones tras la dana.

En conjunto, el Plan de Actuación Integrado permite mitigar los efectos de futuras catástrofes naturales y otorga al proyecto del auditorio-refugio un carácter estratégico para la protección de las personas y el desarrollo social de Xirivella, dando respuesta directa a los objetivos de la Agenda Urbana.

“Esta visión integrada nos permitirá avanzar hacia un modelo urbano más resiliente y más conectado, con un impacto positivo real en la calidad de vida de la ciudadanía”, ha concluido Guillermo Garrido.