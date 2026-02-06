El cierre nocturno de cuarteles de la Guardia Civil en Valencia divide a los municipios afectados

La decisión de la Guardia Civil de cerrar un total de 15 cuarteles en la provincia de Valencia horario nocturno, entre las 22.00 y las 6.00 horas, pilló de sorpresa a la mayoría de municipios afectados, que aseguran que se enteraron "de un día para otro" a través de una carta, y algunos de ellos todavía no han podido reunirse con la comandancia para informarse sobre la situación.

No obstante, algunos de los consistorios que han podido conocer la propuesta la apoyan "porque supone un refuerzo de patrullas en la calle", con la posibilidad de denuncias "in situ" con las tablets que llevan los agentes, lo que aporta "mayor seguridad". Otros, se quejan de la pérdida de este servicio y piden que se replantee esta medida.

En l’Horta Sud, el alcalde de Silla, Vicente Zaragozá, asegura que considera que esta medida responde a una organización interna, y que en su caso concreto “no interfiere, porque nos han asegurado que habrá dos patrullas por la noche, que si se juntan con las dos que tenemos de Policía Local, serían cuatro por las calles, y eso nos da mayor seguridad”. Y aunque no se atenderá al ciudadano en el cuartel, “sí se puede denunciar en la Policía Local, y y ya al día siguiente trasladan las diligencias”.

En el mismo sentido se refiere Picassent, otro de los afectados por el cierre. El consistorio asegura que en la última reunión del teniente y el comandante de la Guardia Civil con el concejal de Seguridad, Salva Morató, “nos confirmaron que se mantendrían las patrullas para que estuvieran operativas (dos) por las noches”. El concejal les trasmitió que si era así y se buscaba la eficiencia, lo consideraba una "buena medida", puesto que no significa que no vaya haber Guardia Civil por la noche, sino que no estará la comandancia abierta.

Aldaia pide revocar la medida

Aldaia, sin embargo, discrepa y piden revocar la medida: "Desde Aldaia solicitamos a la comandancia de la Guardia Civil que se replantee su decisión, ya que el aumento de las patrullas nunca puede producirse a costa de cerrar los cuarteles por la noche. Queremos más patrullas y que los cuarteles sigan atendiendo a nuestros vecinos y vecinas las 24 horas", concluye.

Cuartel de la Guardia Civil de Aldaia con un cartel que indica que cierra por la noche y en caso de urgencia llamar al 062. / Daniel Tortajada

En la comandancia de Requena se ha decidido que el cierre nocturno afecte a Buñol. La alcaldesa de la localidad, Virginia Sanz, explica que es un tema que ha hablado con el comandante personalmente “porque a priori parece que mermamos los recursos para el ciudadano”. No obstante, Sanz afirma que, “la realidad, tras evaluar las opciones, es que si no ponen a un responsable en el cuartel por las noches, pueden doblar patrullas, quedando siempre una a disposición del ciudadano en Buñol, y en caso de necesidad pueden ir al cuartel de manera inminente”. Por tanto, después de escuchar los argumentos de la Guardia Civil, la alcaldesa asegura que “parecen razonables” y que ahora “hay que estar pendientes de que en la práctica sea como lo han planteado”.

En la de Llíria afecta al cuartel de la Pobla de Vallbona, Riba-roja y Chiva. El alcalde de Chiva, Ernesto Navarro, hace una valoración “positiva” de la situación. Navarro manifiesta que habrá “más efectividad en la labor de los agentes al estar haciendo rondas y no permanecer únicamente dentro del cuartel, sin alejarse a una distancia mayor de los 15 minutos que les permite acudir en caso de necesidad o denuncia. Sin perjuicio de los actuales efectivos que ya cubren el término municipal de Chiva, es decir complementa y suma”.

Denuncias 'in situ' con tablets

Según la información recabada del comandante del puesto de Chiva, para el alcalde supone “mayor seguridad al estar las patrullas en movimiento por el municipio, se incrementa la presencia en la zona y se mejora la atención al ciudadano al favorecer la denuncia "in situ" gracias a las tablets que se incorporan como herramientas de trabajo”.

El alcalde de Riba-roja de Túria, Robert Raga, aún no tiene una valoración, ya que se reúne este mismo viernes con el teniente y el comandante de Llíria para conocer el tema con profundidad y de primera mano. El alcalde de la Pobla de Vallbona, Abel Martí, tampoco se ha pronunciado hasta el momento.

Xàtiva

Por su parte, desde el Ayuntamiento de Xàtiva consideran que no se trata de "un agravio": "El miércoles se nos informó de la medida. Se nos confirmó que el personal pasará a reforzar las patrullas, que es lo que se pidió desde el ayuntamiento. Por tanto, no supone ningún agravio para la ciudad. Cabe recordar además que la competencia de seguridad ciudadana en Xàtiva la tiene la Policía Nacional", exponen las fuentes municipales consultadas.

Cartel informativo sobre el nuevo horario instalado en la fachada del cuartel de la Guardia Civil en Xàtiva. / Perales Iborra

Carcaixent, en contra, Cullera y Llombai, a favor

En la Ribera cierran tres cuarteles: Cullera, Carcaixent y Llombai. La alcaldesa de Carcaixent, Carolina Almiñana, considera “desde el respeto” que esta decisión “no es acertada”. “Respeto y acato las normas que dictan administraciones supramunicipales en temas que no son competencia nuestra, pero por mi experiencia como alcaldesa y la relación de proximidad con el vecindario, considero que más en temas de seguridad, hay una necesidad de que los poderes públicos sean totalmente accesibles. La proximidad y el contacto directo con el ciudadano en un servicio público es fundamental. A primera vista considero que no es una medida acertada, aunque desconozco los motivos por los que se ha tomado”, ha incidido Almiñana.

Menos crítico se ha mostrado el gobierno de Cullera, que considera que la medida libera al agente que se quedaba por la noche en el cuartel y permitirá que haya una patrulla más de la Guardia Civil por la ciudad durante las noches en invierno. “En lugar de haber un efectivo por las noches en invierno en el cuartel, ese agente saldrá a la calle de forma fija, no se desplaza a otro lugar y en el caso de que algún vecino tuviera que presentar una denuncia por la noche, puede llamar y tramitar ante esa patrulla la denuncia. Por lo tanto, lo que ganamos es una patrulla más en la calle. Todo lo que sea más efectivos en la calle es bueno, porque es lo que pide la gente y el vecindario de Cullera”, señalan fuentes municipales.

En el mismo sentido se ha pronunciado el alcalde de Llombai, Ramón Gómez: “El agente que ahora está en el cuartel lo que hará es reforzar el servicio de calle porque solo teníamos una patrulla por la noche y no lo veo mal especialmente para los pueblos que no tenemos policía local en esa franja horaria y es por la noche cuando más necesitamos la atención de la Guarcia Civil”. Gómez indica que, por la información que ha recibido, si es patrulla recibe algún aviso puede también recoger denuncias.