Encarna Martí, proclamada candidata socialista en Xirivella

Encarna Martí i Camps concejala del Ayuntamiento de Xirivella será la candidata socialista en los comicios municipales de 2027, según decisión unánime de la asamblea local. La agrupación del PSPV reconoce su trayectoria como concejala de gobierno y su actual papel de portavoz del partido, que defienden que es el más votado en las últimas elecciones.

Martí, que sustituye a Michel Montaner como cabeza electoral, se marca como objetivo "revalidar e incrementar la mayoría obtenida en 2023 para sacar del gobierno de Xirivella a la derecha y la ultraderecha", afirma.

En el espontáneo acto de proclamación, Martí ha animado a los miembros de la agrupación a trabajar en unidad, recalcando que "pondremos todo el tesón para volver a ilusionar y lograr la mayoría suficiente para gobernar Xirivella". Enfrente, recalca la candidata, "tenemos un gobierno populista interesado en la propaganda y en el uso de los recursos municipales para dar respuesta a sus propios intereses, pero que desatiende las soluciones a los grandes retos de Xirivella, y eso debe cambiar".

"No lo voy a hacer sola, lo quiero hacer con todos vosotros y vosotras, hasta llevar a buen puerto nuestro proyecto y devolverle a Xirivella la mayoría de progreso que siempre la ha caracterizado", concluye la candidata Encarna Martí.