"Voy a pelear por sacar la primera plaza de Policía Local en Llocnou de la Corona"

Nicolás Pérez González tienen 55 años, está casado y tiene dos hijos, es profesional autónomo que se dedica a cuestiones relacionadas con el medioambiente, concejal de Llocnou de la Corona por el PP desde 2019 y desde este 6 de febrero, nuevo alcalde del pueblo más pequeño de España tras la renuncia de su compañera Paqui Llopis.

¿Cómo se siente tras recibir la vara de mando?

Muy orgulloso y con ganas de trabajar. Estoy muy agradecido por el apoyo de todos los alcaldes del partido, lo cual refleja que nos han ayudado mucho y que nos van a seguir ayudando.

En su discurso también ha destacado el apoyo de Alfafar, del PP y de Sedaví, del PSPV.

Su ayuda es indispensable para Llocnou de la Corona. Compartimos territorio, retos y espero que esa colaboración continúe.

Miguel Angel Montesinos

¿Qué opina su familia?

Mi mujer también es concejal y me apoya al cien por cien. Y a mis hijos, la política tampoco es algo que les guste mucho, pero entienden que hay que trabajar por el pueblo y que es el futuro de ellos.

¿Qué tipo de alcalde quiere ser?

Quiero ser un alcalde muy comunicativo, trabajar para mi pueblo, por y para ellos, para eso estoy aquí.

¿Y qué va a aportar diferente a lo que había antes?

Nada, pero porque con Paqui Llopis, todo el equipo, ya veníamos trabajando en una línea que es la que vamos a continuar, con mucha ambición, aunque seamos un pueblo pequeño.

Esa ambición ha quedado patente en el anuncio de hasta doce proyectos a la ciudadanía durante su investidura. Como concejal lo ha peleado mucho, como alcalde podrá conseguir que Llocnou tenga Policía Local?

Lo vamos a intentar. Creo sacar una plaza de Policía Local, que subvencionaremos con el dinero que obtengamos de la promoción de viviendas que también sacaremos en un solar propiedad del consistorio ya en la legislatura pasada. También me gustaría que Llocnou de la Corona tuviera protección civil. Situaciones como la dana quedó patente que la necesitamos.

Nicolás Pérez le entrega una vara de mando de recuerdo a Paqui Llopis. / Miguel Angel Montesinos

¿Qué otros proyectos quiere poner en marcha?

Me gustaría abrir un centro auxiliar médico en el antiguo colegio que tenemos justo enfrente del consistorio. También creo que es necesario crear un ágora. El actual centro social que tenemos, dividirlo en dos espacios, con televisión, mesas y sillas, máquinas de vending incluso una pequeña tienda para poder reunirse y poder ahí comprar algún refrigerio sin necesidad de irse a Sedaví. También apostamos por el ocio con la instalación de paelleros y por la movilidad, con un parking cerrado.

La dana que devastó a la población también ha generado nuevos objetivos

Sí, queremos estar preparados para cualquier apagón o catástrofe, con una megafonía apropiada y sobre todo con la elaboración de un Plan de Emergencias en el pueblo.

¿Qué más lecciones dejó la dana en la población?

Esos días tan malos dejaron claro la capacidad que tiene este pueblo de unirse, ayudarse y sobre todo de no rendirse jamás.

¿Y qué lecciones le ha dado su predecesora en la alcaldía, Paqui Llopis?

Me las va a seguir dando, porque cuento con ella y mis otros tres compañeros. Todos somos imprescindibles en este ayuntamiento y quiero agradecer el apoyo y la confianza que me han dado desde el primer minuto que me presenté como candidato.