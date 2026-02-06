Massamagrell inicia el proceso de constitución del Consejo Local de Infancia y Adolescencia

El Ayuntamiento de Massamagrell ha iniciado el proceso para la constitución del Consejo Local de Infancia y Adolescencia (CLIA), un órgano de participación que permitirá a niños, niñas y adolescentes implicarse de forma activa en la vida municipal y en la toma de decisiones que afectan a su entorno. El proyecto se desarrollará en distintas fases. Como primera actuación, se creará un grupo motor encargado del diseño y desarrollo del programa. Posteriormente, se llevarán a cabo talleres de participación dirigidos a la infancia y adolescencia del municipio, que servirán de base para la elaboración del Reglamento de funcionamiento del Consejo.

Una vez aprobado dicho reglamento, presentado a la corporación municipal esta semana, se procederá a la constitución formal del Consejo Local de Infancia y Adolescencia, culminando el proceso con acciones de difusión y sensibilización sobre los derechos de la infancia, así como con la presentación pública del CLIA.

La concejala de Participación Ciudadana, Araceli Munera, ha señalado que "el CLIA es una herramienta fundamental para fomentar la participación desde edades tempranas, dando voz a la infancia y la adolescencia y promoviendo valores como la responsabilidad, el compromiso y la ciudadanía activa".

Por su parte, el alcalde de Massamagrell, Paco Gómez, ha destacado que "con la puesta en marcha del CLIA damos un paso más en la construcción de un municipio más participativo, en el que las opiniones y propuestas de los jóvenes también cuentan y se integran en la acción municipal".

La creación del Consejo Local de Infancia y Adolescencia responde a la voluntad del consistorio de impulsar políticas públicas alineadas con la Convención sobre los Derechos del Niño y de establecer canales para que las voces de la infancia y la adolescencia de Massamagrell sean escuchadas y tenidas en cuenta.