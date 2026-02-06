Nuevo asalto de aluniceros, esta vez en una joyería de Bonaire

Nuevo asalto a través del método de alunizaje, esta vez en una joyería del centro comercial Bonaire, en Aldaia. Tras varios robos en València, Carlet o Sagunt, una banda volvió a la acción anteanoche en el espacio comercial que fue afectado por la dana. Concretamente, durante la madrugada del jueves un par de furgonetas pasó por encima de puertas y bolardos para estampar los vehículos en el escaparate de una joyeria y llevarse un botín.

Fuentes del centro comercial señala que se produjo un intento de robo mediante alunizaje en uno de los operadores del centro comercial. Siguiendo los protocolos establecidos para este tipo de situaciones, y gracias a la rápida y eficaz actuación del equipo de seguridad, la incidencia fue controlada de manera inmediata.

La joyería siglo XXI en Bonaire tras ser asaltada de madrugada. / Francisco Calabuig

"Desde Bonaire estamos colaborando activamente con las autoridades y, gracias a la pronta intervención del equipo, los daños han sido leves. El centro comercial continúa desarrollando su actividad con total normalidad", señalan en información proporcionada a este diario. Con todo, quien no está abierta es la joyería atacada que llevaba muy poco tiempo en funcionamiento. El asalto se produjo a la Joyería siglo XXI, que abrió en septiembre de 2025, tal como anunciaron en redes sociales y todavía no se ha podido concretar el importe total de los productos sustraídos.