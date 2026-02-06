La Pobla de Farnals traslada a la ATMV la preocupación por la reubicación de paradas de la línea 112A de Metrobús

El Ayuntamiento de La Pobla de Farnals ha trasladado desde la concejalía de Transportes a la ATMV (Autoridad de Transporte Metropolitano) la preocupación del vecindario por la reciente reubicación de paradas de la línea 112A de Metrobús, que en sentido de regreso a València deja de pasar por la Plaça de les Corts Valencianes para detenerse únicamente en l’Avinguda de la Mar, en el término municipal del Puig de Santa María.

La modificación de la ruta realizada por la ATMV, se debe a un ajuste del minutaje y los tiempos de ruta. “Si el autobús accede de nuevo a las calles de la playa de La Pobla de Farnals, se ocasiona un retraso de varios minutos que acumulados equivaldrían al final del día en más de un viaje que se perdería para los usuarios”, explicaron los técnicos de ATMV a la comitiva del Ayuntamiento.

El alcalde, Enric Palanca, ha señalado que sin embargo, “esta decisión afecta directamente a los usuarios habituales del servicio público, que han expresado sus quejas desde que esta nueva ruta se puso en marcha, especialmente en un municipio con un uso significativo de transporte metropolitano interurbano como el nuestro, sobre todo en la línea 112A que conecta La Pobla de Farnals con València”.

Desde la Concejalía de Transportes, se ha trasladado a la ATMV que si bien se comprende la necesidad de optimizar los tiempos de circulación de los autobuses, también preocupa que “las nuevas paradas no respondan a criterios de accesibilidad ni de servicio al ciudadano”. En particular, “la actual parada denominada Los Pescaditos ya que es muy reducida, de difícil acceso para personas con movilidad reducida y carece de espacio para resguardo ante inclemencias del tiempo”, explica Mari Carmen Benlloch, concejala de Transportes en el Ayuntamiento.

El consisotrio de La Pobla de Farnals con la ATMV viendo paradas alternativas del autobús. / A.P.F.

Enric Palanca ha recordado que “La Pobla de Farnals es, desde Alboraia hasta Sagunt, el área con mayor densidad de población en su tramo de playa en cuanto a vecinos residentes durante todo el año” y que “es imprescindible garantizar un servicio de transporte metropolitano accesible y adaptado al uso real de nuestras vecinas y vecinos”.

Una alternativa viable y más accesible

El ayuntamiento ha propuesto a los técnicos de la ATMV una alternativa viable, que consiste en una modificación de itinerario para que la ruta de regreso discurra por l’Avinguda de la Constitució y tenga su parada principal frente a la iglesia (Avinguda Jaume I), junto al supermercado. Esta ubicación, además de ser más céntrica para la ciudadanía desde todos los puntos, responde a criterios de accesibilidad, seguridad y también genera centro para una trama urbana aislada en complejos.

Desde el Ayuntamiento de La Pobla de Farnals se espera que esta propuesta contribuya a dar una solución a las demandas de la población usuaria del servicio de autobús interurbano y mejore la conexión y la accesibilidad de todo el municipio.