Los polígonos industriales de Paiporta serán una EGM

El Ayuntamiento de Paiporta ha dado este jueves un nuevo paso para fortalecer el tejido empresarial del municipio con la celebración de una reunión institucional centrada en el inicio del proceso de constitución de la Entidad de Gestión y Modernización (EGM) de los tres polígonos industriales de la localidad.

El encuentro ha estado presidido por el alcalde de Paiporta, Vicent Císcar, y ha contado con la participación de la gerente de la Federación de Parques Empresariales de la Comunitat Valenciana (Fepeval), María Vicente, así como con miembros de la junta directiva de la Asociación de Polígonos Industriales de Paiporta (APIP) y el concejal de Economía, Ocupación y Comercio, José Antonio Redondo.

Esta reunión ha tenido un carácter principalmente institucional y de presentación oficial de la voluntad compartida de iniciar el proceso de creación de la EGM, una figura recogida en la Ley 14/2018 de la Generalitat Valenciana de gestión, modernización y promoción de las áreas industriales. El objetivo es avanzar de forma coordinada en los próximos pasos necesarios para su constitución y puesta en marcha. La sesión ha dado continuidad al acuerdo adoptado por APIP el pasado 26 de enero, cuando, en el marco de una asamblea celebrada en el Ayuntamiento de Paiporta, la asociación aprobó por votación constituirse como Comisión Promotora, con el acompañamiento de Fepeval, para iniciar formalmente los trámites de creación de la EGM.

Desde el Ayuntamiento de Paiporta se valora este avance como un hito estratégico para el desarrollo económico del municipio. La futura EGM permitirá reforzar la colaboración público-privada, profesionalizar la gestión de las áreas industriales y mejorar la competitividad de las empresas, además de facilitar la atracción de nuevas inversiones y la creación de empleo.

La Entidad de Gestión y Modernización se configura como una herramienta jurídica de colaboración entre los propietarios de las áreas industriales y el ayuntamiento, que permitirá acceder a nuevas líneas de ayudas públicas, especialmente de la Generalitat Valenciana a través del Ivace, mejorar infraestructuras y servicios comunes, y revalorizar el suelo industrial del municipio.

Una noticia "ilusionante"

Para la Asociación de Polígonos Industriales de Paiporta (APIP), esta decisión simboliza el inicio de un proceso ilusionante que nace con un amplio consenso y una clara voluntad de unidad por parte de los propietarios de las áreas industriales. La asociación valora muy positivamente el acompañamiento técnico de Fepeval y el respaldo institucional del Ayuntamiento de Paiporta, y subraya que esta primera fase estará centrada en informar, comunicar y compartir de forma transparente las ventajas del modelo EGM con los propietarios, con el objetivo de construir una base sólida y ampliamente respaldada.

Para el presidente de APIP, Jordi Solbes, "la decisión de iniciar este camino se tomó con unanimidad y mucha ilusión, lo que demuestra que existe una visión compartida sobre la necesidad de avanzar hacia una gestión más profesional y coordinada de nuestros polígonos". En este sentido, APIP se ha comprometido a liderar un proceso ordenado, riguroso y participativo, que permita a los propietarios disponer de toda la información necesaria para tomar decisiones con garantías y sin fisuras, poniendo siempre el foco en la mejora real y sostenible de las áreas industriales de Paiporta.