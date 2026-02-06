¿De qué político son los calcetines de la Senyera?

Durante el pleno de investidura del nuevo alcalde de Llocnou de la Corona, Nicolas Pérez González, no pasaron inadvertidos unos calcetines que lucía uno de los invitados al salón del ayuntamiento del pueblo más pequeño de España. Cualquier forma de promocionar la "terreta" es buena, aunque sea llevando los colores rojo, amarillo y azul en los pies.

"Te falta poble" es el lema de la campaña turística de la Diputació de Valencia y parece que su presidente, Vicent Mompó, también se ha puesto como objetivo promocionar la Comunitat Valenciana en cualquier lugar al que le inviten, y de cualquier manera, ya que antes de acudir a Llocnou estuvo en Benetússer, supervisando unas obras en el alcantarillado finaciadas por el Pla Obert d'Inversió de la Diputació.

Vicent Mompó lucía estos clacetines tan valencianos en Llocnou de la Corona. / Miguel Angel Montesinos

Así, este viernes al mediodía, Mompó ha asistido al pleno de investidura de Nicolás Pérez González, como nuevo alcalde de Llocnou de la Corona, y cuando se ha sentado en primera fila en el salón de plenos ha dejado al descubierto unos calcetines con los colores de la senyera valenciana, que no han pasado inadvertidos, haciendo gala de la frase popular "valenciano de los pies a la cabeza".

El PP provincial y comarcal apoya al nuevo alcalde de Llocnou de la Corona en su investidura. / L-EMV

El PP arropa la alcalde de Llocnou

Mompó no ha sido el único del Partido Popular que ha arropado al nuevo alcalde del pueblo más pequeño de España. También ha estado el alcalde de Massanassa, Paco Comes, el alcalde de Alfafar, Juan Ramón Adsuara y el alcalde de Alcàsser, Alberto Primo. También las concejalas de Alfafar, Empar Martín y Encarna Muñoz, el edil de Beniparrell y coordinador del PP de l'Horta Sud Vicent Hernandis, el exalcalde de Sedaví, Rafa Pérez, el edil del PP de Catarroja, Rafael Sanchis, Vicent Huet, director general de interior de la Generalitat, Mari Carmen Contelles diputada autonómica, Fernando Gandia, portavoz PP Mislata o Vicent Cervera, portavoz del PP d'Alaquàs o Ruben Leonís, portavoz PP Benetússer.