El pueblo más pequeño de España ya tiene nuevo alcalde

"Estamos en la casa del pueblo más pequeño de España, y nos sentimos profundamente orgullosos". Estas han sido las primeras palabras de Nicolás Pérez González, tras convertirse en nuevo alcalde de Llocnou de la Corona bajo las siglas del PP. El hasta ahora concejal de Urbanismo ha recibido la vara de mando de Paqui Llopis, quién renuncia a la alcaldía "pero no a seguir sirviendo a mi pueblo, dando un paso al lado como concejala".

La investidura de Pérez ha contado con el apadrinamiento del presidente de la Diputación, Vicente Mompó -el presidente de la Generalitat Juanfran Pérez Llorca confirmo su asistencia, pero no ha podido venir tras quedarse atrapado en el aeropuerto de Berlín-, así como por los alcaldes de Massanassa, Paco Comes, Juan Ramón Adsuara de Alfafar y Alberto Primo de Alcàsser. También diputadas como Laura Chulià y otros cargos del Partido Popular valenciano.

Paqui Llopis y Nicolás Pérez se pasan la vara de mando de Llocnou de la Corona. / Miguel Ángel Montesinos

Pérez ha jurado el cargo y su lealtad a la Constitución Española, y tras coger la vara de mando ha dejado entrever a sus vecinos y vecinas presentes en el pequeño salón de plenos del consistorio, lleno, algunos de sus próximos proyectos, muy ambiciosos pese a contar con pocos mas de 120 habitantes. Entre ellos, la creación de la ansiada plaza de Policía Local, una reivindicación de Nicolás Pérez desde que accedió al gobierno o como la creación de un centro social, donde mayores y pequeños tengan un lugar de reunión.

"Tengo intactas las ganas de trabajar por Llocnou de la Corona, sobre todo para mejorar la vida de nuestra gente. Este pueblo se merece mucho más", señalaba.

El nuevo alcalde con miembros de su partido. / Miguel Ángel Montesinos

Otra vara de mando para Llopis

Como muestra de agradecimiento, Nicolás Pérez le entregó una vara de mando a Paqui Llopis, quién no pudo evitar contener las lágrimas. "Llocnou siempre será mi casa y estaré aquí para servirla", se despidió Llopis entre aplausos. Después foto de familia y un pequeño cocktail en la plaza del pueblo para todos los vecinos, donde Nicolás Pérez pudo hablar con todos sus vecinos y vecinas, porque eso es lo que tiene ser el pueblo más pequeño de España, una cercanía propia de una celebración familiar.